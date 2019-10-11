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В американском зоопарке маленьких гепардов поручают воспитывать собакам (видео)

13:57, 11 октября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Маленькой хищнице Крис 13 недель, и она только начинает знакомиться с Ремусом. Собачку взяли из местного приюта. Смотрители уверены, что он сможет не только составить хорошую компанию хищнице, но и научить ее самостоятельной жизни. Крис своему соседу обрадовалась: постоянно поощряет его к играм, а ночью льнет к лохматому.

Ремус быстро взял опеку над младшей подругой и уже успел научить ее пить из миски, а не просить бутылочку.

Такую практику в зверинце применяют не впервые. Обычно, собаки и гепарды хорошо уживаются, могут делить один вольер годами, и только, когда такое соседство животным надоедает, смотрители их расселяют.

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Теги: #США#собака#гепарды