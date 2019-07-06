Молодые слоны начали объединяться в "банды" для выживания - ученые

По словам ученых, для проверки сообщений о появлении "слоновьих банд" они собрали почти 1500 фотографий 250 слонов.

Молодые самцы индийских слонов стали образовывать отдельные группы, чтобы выжить в условиях современного мира.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, передает Naked Science.

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Отмечается, что связываться с такой «бандой» весьма опасно даже для хорошо вооруженных браконьеров, и такое поведение повышает шансы слонов на выживание.

По словам ученых, для проверки сообщений о появлении «слоновьих банд» они собрали почти 1500 фотографий 250 слонов, живущих в разных регионах Индии. Снимки, на которых запечатлены группы по трое-шестеро совместно проживающих молодых самцов, были сделаны в 2016-2017 годах.

В лесистых, сравнительно безопасных районах, слоны сохраняют традиционный образ жизни, и молодняк остается в родной семье, пока не повзрослеет окончательно и не станет могучими одиночками. Однако в сельскохозяйственных районах «подросткам» приходится группироваться, чтобы выжить.

Как сообщал УНИАН, власти африканской страны Ботсвана сняли запрет на охоту на слонов, заявив, что запрет привел к высоким уровням конфликтов между животными и людьми.