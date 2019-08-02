Пожары в Сибири: появились жуткие фото обгоревших в лесу животных (видео)

Звери, которым удалось сбежать от огня, скитаются в поисках еды и доходят до населенных пунктов.

Уже больше недели миллионы гектаров на севере России охвачены огнем. Дым от пожаров уже распространился далеко за пределы страны и дошел до США и Канады.

Тысячи обитателей леса погибли в результате масштабных пожаров. В соцсетях появились жуткие фото обгоревших животных.

Звери, которым удалось сбежать от огня, скитаются в поисках еды и доходят до населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, в России заявили, что стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

В то же время, около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу.