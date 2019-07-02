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Обед с ниндзя: в Токио открыли тематическое кафе с костюмированными шпионами (видео)

11:30, 02 июля 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Работники заведения одеты в традиционную одежду ниндзя. Такую же предлагают и гостям.

Посетителей в кафе не только угощают национальными блюдами. Но и развлекают боевым шоу с настоящим оружием японских ниндзя.

Каждый желающий может сам научиться секретным приемам пользования острыми мечами и сюрикенами.

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Теги: #Токио