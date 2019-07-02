Обед с ниндзя: в Токио открыли тематическое кафе с костюмированными шпионами (видео)
11:30, 02 июля 2019Новости туризма
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Посетителей развлекают боевым шоу с настоящим оружием японских ниндзя.
Обед из ниндзя: в Токио открыли тематическое кафе с костюмированными шпионами
В Токио открыли тематическое кафе с костюмированными шпионами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Работники заведения одеты в традиционную одежду ниндзя. Такую же предлагают и гостям.
Посетителей в кафе не только угощают национальными блюдами. Но и развлекают боевым шоу с настоящим оружием японских ниндзя.
Каждый желающий может сам научиться секретным приемам пользования острыми мечами и сюрикенами.
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