Германия впервые получила большую часть энергии из возобновляемых источников
14:45, 19 июля 2019Экология
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В этом году страна получила 47,3% энергии за счет "зеленой" энергетики.
Иллюстрация / REUTERS
В ФРГ, по данным за первое полугодие, баланс энергодобычи впервые сместился в сторону возобновляемых источников - 47,3%.
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Об этом сообщает Росбалт.
"Сюда относятся установки, генерирующие энергию ветра, солнца, воды и биомассы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 43,4% электричества добывают на немецкой земле на угольных (или тепловых) и атомных станциях, подсчитал Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера.
На газ в энергобалансе приходится 9,3%, и минимальная доля в 0,4% - на другие источники, включая нефть.
Подчеркивается, что к 2030 году Германия хочет довести долю "зеленого электричества" до 65%.
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