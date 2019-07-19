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Германия впервые получила большую часть энергии из возобновляемых источников

14:45, 19 июля 2019
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Росбалт.

"Сюда относятся установки, генерирующие энергию ветра, солнца, воды и биомассы", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что еще 43,4% электричества добывают на немецкой земле на угольных (или тепловых) и атомных станциях, подсчитал Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера.

На газ в энергобалансе приходится 9,3%, и минимальная доля в 0,4% - на другие источники, включая нефть.

Подчеркивается, что к 2030 году Германия хочет довести долю "зеленого электричества" до 65%.

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Теги: #Германия#альтернативная энергетика