В сети возмущены жестоким увлечением кандидата в нардепы (фото)
В Сети разразился скандал вокруг кандидата в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (№24 в списке) Владимира Кальцева.
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Так, зоозащитная организация UAnimals в Facebook обнародовала фотографии, на которых якобы кандидат в нардепы позирует рядом с убитыми животными, держа в руках оружие.
"Любитель убивать. На этих фото вы видите Владимира Кальцева - номер 24 в списке "Оппозиционной платформы". Человек, который наслаждается смертью, собирается принимать законы в Верховной Раде", - говорится в сообщении UAnimals.
Как сообщает ТСН, фотографии демонстрируют опасное и жестокое увлечение кандидата в депутаты — охоту на крупных животных в Африке.
В заметке пользователи оставляют гневные комментарии. Сам Кальцев пока никак это не комментирует.
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