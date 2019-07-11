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В сети возмущены жестоким увлечением кандидата в нардепы (фото)

14:09, 11 июля 2019
Экология
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На фото якобы запечатлен Кальцев / facebook.com/UAnimals.official

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Так, зоозащитная организация UAnimals в Facebook обнародовала фотографии, на которых якобы кандидат в нардепы позирует рядом с убитыми животными, держа в руках оружие.

"Любитель убивать. На этих фото вы видите Владимира Кальцева - номер 24 в списке "Оппозиционной платформы". Человек, который наслаждается смертью, собирается принимать законы в Верховной Раде", - говорится в сообщении UAnimals.

Как сообщает ТСН, фотографии демонстрируют опасное и жестокое увлечение кандидата в депутаты — охоту на крупных животных в Африке.

В заметке пользователи оставляют гневные комментарии. Сам Кальцев пока никак это не комментирует.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине разыскивают браконьера, который убил самку краснокнижного лося.

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Теги: #нардеп#животные#охота