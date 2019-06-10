В Черниговской области браконьер убил самку краснокнижного лося

Егеря обнаружили мужчину на месте преступления, когда он пытался разделать тушу животного. Браконьеру удалось скрыться.

В Черниговской области разыскивают браконьера, который вчера убил самку краснокнижного лося.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в области.

Согласно сообщению, сотрудники Госэкоинспекции в Черниговской области получили оперативную информацию о том, что в охотничьих угодьях возле с. Андреевка Черниговского района неизвестный злоумышленник застрелил молодую самку лося европейского – вида, занесенного в Красную книгу Украины.

«Мужчина пытался непосредственно на месте разделать тушу животного, однако был замечен егерской службой охотничьего хозяйства. Пытаясь избежать наказания, злоумышленник скрылся от преследования на автомобиле марки Subaru Forester серого цвета. Егерской службе не удалось догнать браконьера, и тот проследовал в направлении Чернигова», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные автомобиля переданы в правоохранительные органы для установления владельца и личности нарушителя.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа полиции. При осмотре туши убитого животного следователями выявлена и извлечена из мышечных тканей пуля от нарезного оружия, которая направлена на экспертизу.

Как уточнили в секторе коммуникаций ГУ НП в области, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота), что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

Сейчас продолжаются следственные действия.