В Нидерландах молодому носорогу привезли зрелых самок для обучения искусству спаривания

Cамок отправили в Нидерланды из зоопарка в Берлине, где будет проводиться реконструкция.

Зоопарк Диренрийк (Dierenrijk) в Нидерландах приютил двух зрелых самок индийского носорога, в надежде, что они научат молодого самца спариваться.

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Как сообщает Daily Mail, самок отправили в Нидерланды из зоопарка в Берлине, где будет проводиться реконструкция. На той же неделе в нидерландский зоопарк прибыл молодой самец из Франции.

Специалисты ожидают, что 29-летняя Нараяни (Narayani) и 31-летняя Джанси (Jhansi) найдут общий язык с 2-летним самцом по кличке Генда (Gainda) и смогут научить его заниматься сексом. Через два года самок отправят обратно в Берлин, а Генде планируют подобрать более молодую пару.

Отмечается, что до сих пор самок удерживали отдельно от самца, хотя у них уже была возможность увидеть и обнюхать друг друга. По словам смотрителя зоопарка, действовать следует осторожно, ведь индийские носороги ведут уединенную жизнь, самцы и самки не всегда находятся вместе.

Ранее сообщалось, что В Малайзии умер последний известный самец суматранского носорога по кличке Там. В неволе осталась одна самка, остальные носороги разбросаны по Суматре и Борнео.