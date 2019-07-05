Ученые обнаружили большой массив бурых водорослей в Атлантике

Загрязнение воды создает рекордных масштабов "цветения" воды, покрывающие Атлантический океан от берега до берега.

В течение лета бурые водоросли Sargassum способны разрастаться, покрывая целые регионы в тропической части Атлантического океана.

В 2018 году этот "саргассовый пояс" распространился на рекордные пространства от побережья Африки до Мексиканского залива. По подсчетам Брайана Барнса и его коллег из Университета Южной Флориды, его биомасса составила не менее 20 миллионов тонн - рекордное по объемам цветение водорослей. Их статья опубликована в журнале Science, передает Naked Science.

Авторы проанализировали данные спутниковых наблюдений за "цветением" морских водорослей в XXI веке. Обнаружилось, что в 2000-2010 годах плавающие у поверхности острова саргассовые водоросли появлялись лишь летом и осенью, близ дельты Амазонки, но в Центральной Атлантике их не было. Однако начиная с 2011 года они стали разрастаться, образуя "великий саргассовый пояс" через весь океан, и с тех пор такое повторяется каждое лето (за исключением 2013 года). В 2018-м разрастание стало рекордным, произведя вдесятеро больше биомассы, чем в 2011 году.

Появление "великого саргассового пояса" ученые связывают с поступлением в воды Атлантики загрязнений, смываемых с сельскохозяйственных угодий. Особенно большие объемы нитратов и фосфатов выносит Амазонка, а продолжающееся сокращение лесного покрова вокруг реки лишь стимулирует этот процесс.

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Вторым по важности источником загрязнений авторы называют страны Западной Африки, ведущие активную добычу воды из подземных источников для полива растений. Эта вода в итоге также оказывается в океане, а с нею - и минералы, играющие роль "удобрений" для саргассовых.

Плавучие острова бурых водорослей - важная часть местных экосистем. Они дают приют морским животным, рыбам и птицам. Однако бескрайние пространства, покрытые таким "одеялом", становятся опасны. Они повреждают кораллы, многими тоннами выносятся на берег и разлагаются, нанося вред здешним жителям. Остается лишь гадать, каким окажется для "саргассового пояса" лето 2019 года.