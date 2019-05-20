«Ядерный гроб» времен Холодной войны может отравлять Тихий океан – ООН

Тихий океан страдает от последствий ядерных испытаний, проводившихся США и Францией.

Ядерные отходы времен Холодной войны могут вытекать из «бетонного гроба» на тихоокеанском острове Рунит и отравлять окружающую среду.

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Как сообщает Express, генсек ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство по поводу утечки радиоактивных отходов из саркофага.

Отмечается, что объект на острове Рунит был построен в конце семидесятых годов, чтобы сдерживать токсичный шлам, оставленный испытаниями атомного оружия.

По словам Гуттереша, Тихий океан в прошлом пострадал от ядерных испытаний, проводившихся США и Францией.

Генсек ООН отправился на острова Тихого океана, чтобы затронуть проблему климатических изменений. По его словам, последствия ядерных испытаний стали драматическими относительно отравления вод в некоторых регионах и здоровья островитян.

Ранее сообщалось, что радиация из ядерных бомб времен Холодной войны достигла самых глубоких мест в океане