Радиация из ядерных бомб времен Холодной войны достигла самых глубоких мест в океане

Радиоактивные материалы, которые остались после испытаний ядерных бомб во времена Холодной войны, теперь влияют на морских существ.

Ученые обнаружили, что радиоактивный углерод, который попал в окружающую среду из-за испытаний ядерных бомб в 50-60 годах прошлого века, достиг самых глубоких частей мирового океана. В частности, его обнаружили на дне Марианского желоба.

Как пишет Newsweek, ученые проанализировали крошечных ракообразных существ, которые живут на глубине шести километров. В мышечных тканях этих организмов они обнаружили радиоактивный углерод. И это был очень неожиданный результат.

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Команда ученых во главе с геохимиком из Китайской академии наук Нин Вангом изучали бокоплавов из разломов на дне наиболее глубоких и неизученных мест на Земле. Изначально ученые хотели исследовать источник органической материи, которая поддерживает их жизнедеятельность на такой глубине. Это было нужно, чтобы понять, как морские жители адаптировались к жестким условиям.

Испытания ядерных бомб удвоили количество изотопов углерода-14 в атмосфере. Обычно радиоактивный вид углерода, который возникает, когда азот в атмосфере взаимодействует с космическим излучением.

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Попав в атмосферу, радиоактивный материал впоследствии появлялся и в верхних слоях океана. Там его поглощали живые организмы, которые разносили его по более глубоких слоях. В годы после завершения ядерных испытаний количество углерода-14 в водах начало сокращаться. Однако, теперь его следы обнаружили на большой глубине.