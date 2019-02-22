Много населенных пунктов на Донбассе после деоккупации придется "закрыть на ключ" – эксперт

По мнению политолога, после деоккупации "придется вести огромные работы".

Много населенных пунктов на оккупированных территориях придется закрыть на ключ из-за того, что они находятся в опасном экологическом состоянии.

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Об этом в эфире "Прямого" рассказал политолог Константин Матвиенко.

"А много населенных пунктов там нам придется закрыть на ключ. Они находятся в таком страшном и опасном экологическом состоянии, что жить там после пяти лет оккупации будет просто невозможно. Химические могильники, отвалы предприятий, ртуть, радиоактивные отходы и последствия радиоактивного взрыва неподалеку Горловки – это все то, что составляет угрозу Европе, России и Украине. Поэтому там придется вести огромные роботы, включая рекультивацию, включая реабилитацию", - рассказал он.