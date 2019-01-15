Заводы по опреснению воды создают мертвые зоны в океане

Как оказалось, такие заводы производят миллиарды кубометров ядовитых отходов ежегодно.

В мире работают более 16 тысяч заводов по опреснению воды. И они производят больше токсичной грязи, чем жидкости, пригодной для питья.

Как показало первое подобное исследование, каждый литр питьевой воды, добытый из моря или другоuj соленоuj водоема, сопровождается производством полтора литра соленого рассола, который потом выбрасывают обратно в мировой океан. Чрезвычайно соленая субстанция еще более токсична из-за химикатов, которые используются в процессе опреснения. Она содержит в себе, к примеру, хлор и медь, говорится в сообщении об исследовании на сайте Phys.org.

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Ежегодно в мире производится более 50 миллиардов кубометров ядовитого рассола. Этого достаточно, чтобы покрыть, например, штат Флорида или Англию с Уэльсом вместе взятых 30-сантиметровым слоем ядовитого вещества.

«Мир производит меньше опресненной воды, чем рассола. Почти весь он возвращается в окружающую среду, в основном в океан», - пояснил соавтор исследования Манзур Кадир из Института воды, окружающей среды и здоровья Университета Объединенных наций в Онтарио.

Дополнительная соленость в акватории повышает температуру прибрежных вод и сокращает в них количество кислорода. Именно поэтому в акваториях возникают так называемые «мертвые зоны».

«Морским организмам трудно дышать в таких условиях. Им нужен кислород, чтобы выжить», - пояснил Кадыр.

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Почти половину всего ядовитого рассола производят лишь четыре страны: Саудовская Аравия (22%), ОАЭ (20,2%), Кувейт (6%) и Катар (5,8%). Страны Северной Африки, Ближнего Востока и окруженные Тихим океаном островные страны сильно зависят от опресненной воды, две трети которой используется для питья. Остальное же идет на нужды промышленности и сельского хозяйства.