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Заводы по опреснению воды создают мертвые зоны в океане

19:01, 15 января 2019
Экология
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Заводы по опреснению воды производят больше яда, чем пригодной для питья жидкости / Flickr/gail

Как показало первое подобное исследование, каждый литр питьевой воды, добытый из моря или другоuj соленоuj водоема, сопровождается производством полтора литра соленого рассола, который потом выбрасывают обратно в мировой океан. Чрезвычайно соленая субстанция еще более токсична из-за химикатов, которые используются в процессе опреснения. Она содержит в себе, к примеру, хлор и медь, говорится в сообщении об исследовании на сайте Phys.org.

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Ежегодно в мире производится более 50 миллиардов кубометров ядовитого рассола. Этого достаточно, чтобы покрыть, например, штат Флорида или Англию с Уэльсом вместе взятых 30-сантиметровым слоем ядовитого вещества.

«Мир производит меньше опресненной воды, чем рассола. Почти весь он возвращается в окружающую среду, в основном в океан», - пояснил соавтор исследования Манзур Кадир из Института воды, окружающей среды и здоровья Университета Объединенных наций в Онтарио.

Дополнительная соленость в акватории повышает температуру прибрежных вод и сокращает в них количество кислорода. Именно поэтому в акваториях возникают так называемые «мертвые зоны».

«Морским организмам трудно дышать в таких условиях. Им нужен кислород, чтобы выжить», - пояснил Кадыр.

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Почти половину всего ядовитого рассола производят лишь четыре страны: Саудовская Аравия (22%), ОАЭ (20,2%), Кувейт (6%) и Катар (5,8%). Страны Северной Африки, Ближнего Востока и окруженные Тихим океаном островные страны сильно зависят от опресненной воды, две трети которой используется для питья. Остальное же идет на нужды промышленности и сельского хозяйства.

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Теги: #океан#вода#загрязнение