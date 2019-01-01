Оккупанты придумали, как обеспечить Крым водой

По словам оккупантов, в работе трубопровода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала.

Так называемые крымские власти приняли решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

Об этом сообщил "министр" промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, передает "Крым.Реалии".

В 2019-2020 годах в аннексированном Крыму планируется построить водовод, который обеспечит подачу воды на север полуострова из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

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«Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой», – пояснил он.

Васюта подчеркнул, что в работе трубопровода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.