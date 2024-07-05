Такое явление можно будет наблюдать около недели.

После 3000 лет путешествия по галактике свет от взрыва звезды скоро появится на ночном небе Земли. По словам астрономов, это будет космическим событием, которое случается "один раз в жизни", пишет The Independent.

Отмечается, что Полыхающую Звезду не видели с 1946 года, впервые она была замечена 800 лет назад. Астрономы утверждают, что она появится как чрезвычайно яркая звезда, которую будет трудно увидеть невооруженным глазом в течение следующих нескольких дней или недель.

Ученые объясняют, что яркий свет является результатом периодического термоядерного взрыва, который происходит в двойной звездной системе, состоящей из красной гигантской звезды и белого карлика размером с Землю.

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Также гравитация белого карлика притягивает водород из красного гиганта, вызывая рост давления и тепла, пока не произойдет мощный взрыв.

"Это событие, происходящее раз в жизни, которое создаст много новых астрономов, даст молодым людям космическое событие, за которым они смогут наблюдать сами, задавать собственные вопросы и собирать собственные данные. Существует несколько повторяющихся сверхновых с очень короткими циклами, но, как правило, мы не часто видим повторную вспышку в течение человеческой жизни, и редко такую, которая находится так близко к нашей системе. Это невероятно захватывающе - сидеть в первом ряду", - заверила доктор Ребекка Хаунселл, ассистент научного сотрудника, специализирующегося на сверхновых в Центре космических полетов им. Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Астрономы добавили, что такое явление можно будет наблюдать около недели в районе созвездия Геркулеса, а лучше всего вспышку можно найти благодаря специальному астрономическому приложению на смартфоне или планшете.

По мнению ученых NASA, появление этого редкого небесного явления может вдохновить следующее поколение астрономов и ученых. Также эта вспышка даст уникальную возможность изучить структуру и динамику звездных взрывов.

"Обычно сверхновые (звезды - УНИАН) настолько слабые и далекие, что трудно четко определить, где сконцентрирована извергаемая энергия. Эта сверхновая будет очень близкой, за ней будет наблюдать много глаз, изучать различные длины волн и, надеемся, даст нам данные, которые помогут начать разгадывать структуру и специфические процессы, происходящие в ней", - подчеркнула Хаунселл.

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Как писал УНИАН, экстремальные вспышки на Солнце могут быть катастрофическими для Земли. Такой взрыв может значительно нарушать озоновый слой Земли и повлиять на все живое на планете.

"Очень высокая интенсивность ультрафиолетового излучения может препятствовать росту растений и фотосинтезу и вызвать повышенный уровень повреждения ДНК у многих видов", - отметили исследователи.

Также NASA обнаружило на Марсе загадочный камень, который ранее никто не замечал. Марсоход наткнулся на камень во время того, как пересекал регион Неретва Валлис, который содержит следы древней реки, которая существовала миллиарды лет назад.

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