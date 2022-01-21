Момент аварии попал на камеру.

В США журналистку из Западной Вирджинии сбил автомобиль во время прямого включения, однако девушка не растерялась и в итоге продолжила репортаж.

Видео с корреспонденткой WSAZ-TV - аффилированного с NBC телеканала в Хантингтоне - Тори Йоргей взорвало социальные сети.

Девушка выходила в прямой эфир в темное время суток с места прорыва водопровода в городе Данбар и как раз собиралась ответить ведущему в студии, когда ее вдруг сбила проезжающая машина. Камера зафиксировала момент аварии, но тоже упала на землю.

Однако, несмотря на произошедшее, журналистка продолжила говорить.

"Меня только что сбила машина, но я в порядке. Я в порядке... Да, это прямой эфир! Вообще меня уже сбивала машина в колледже... Я так рада, что со мной все в порядке", - отметила Йоргей, пока вставала с асфальта и поднимала камеру.

Кто-то из прохожих за кадром предложил ей помощь, но корреспондентка поблагодарила и отказалась.

Она также рассказала, что это как раз ее последняя неделя работы на этом телеканале. Судя по информации на странице девушки в Twitter, с 1 февраля она собиралась начать работать на WTAE-TV - аффилированной с ABC телевизионной станцией в Питтсбурге.

Затем Йоргей продолжила свой репортаж.

Осторожно! Видео может шокировать

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