По ее словам, она не планировала интимной близости, но назвала такой формат репортажа допустимым.

Датская журналистка Луиза Фишер занялась сексом с посетителем клуба свингеров во время интервью для радиостанции Radio4.

Фрагмент эфира опубликовали в Twitter-аккаунте станции.

«Предупреждение: стало жарко и влажно как для нашего репортера, так и для гостей», – отмечается в подписи к записи, на которой слышно стон журналистки.

Как пишет немецкое издание Bild, женщина записывала репортаж в развлекательном заведении под названием Swingland в городе Исхой недалеко от Копенгагена. Секс-клуб возобновил работу после снятий ограничений из-за пандемии. Журналистка хотела расспросить посетителей об их впечатлениях.

Читайте такжеВ караоке в Киеве клиент травмировал член: владелец сети заявил о "весенней истории"По словам Фишер, она не планировала интимной близости во время интервью, но назвала такой формат репортажа допустимым.

«У меня нет партнера, это определенно облегчило мне задачу. Моя мама считает, что это смешно, а отец сказал, что это действительно круто», – заметила журналистка.

Как отметила Фишер, она подошла к гостям, когда они сидели и разговаривали в баре, затем они перешли на большую кровать.

«Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах», – добавила Фишер.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним!

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Автор: Катерина Шварц