Атос Саломе успешно предсказал десятки мировых событий как в прошлом году, так и в текущем.

38-летний ясновидящий Атос Саломе, которого еще называют "живым Нострадамусом", сделал тревожное предсказание о будущем Меган Маркл. И к нему стоит прислушаться, ведь ранее его пророчества были довольно точны.

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Он предсказывал пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы II и глобальный сбой Microsoft. Теперь же Салоне эксклюзивно рассказал Daily Mail о будущем 43-летней герцогини, на фоне недавней критики её нового шоу на Netflix под названием With Love, Meghan и запуска бренда лайфстайла.

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В своем шоу она вместе со знаменитыми друзьями готовит изысканные блюда и украшает дом. Однако этот проект сразу столкнулся с негативными отзывами критиков — ещё даже до выхода первых эпизодов. Запуск её компании As Ever тоже оказался неудачным: многие клиенты остались недовольны после отмены заказов из-за перебоев с продажами. Но, по словам Саломе, в будущем она все еще будет лишена лёгких времён.

Он рассказал, что видит "нарастающий конфликт" между Меган и Netflix, который в конечном итоге приведет к их разрыву; а ее бренд As Ever столкнется с новой волной критики.

"Имидж Меган столкнется с самым серьёзным испытанием к концу 2025 года. Я предсказываю громкие разоблачения от бывших сотрудников или отдалившихся союзников. Критика достигнет точки кипения, и в ответ на это Меган уйдет из публичного пространства в течение 2026 года", — сказал "живой Нострадамус".

Перед этим уходом, по мнению Саломе, Меган выпустит новое шоу, которое будет "честным и откровенным" рассказом об эмоциональных потрясениях, оставленных монархией и вниманием СМИ в прошлом. Однако самое главное, это то, что конфликт с Netflix, по его словам, "усилится к середине 2026 года" и приведёт к их окончательному "разрыву".

После "ухода из публичного пространства" в 2026 году Меган "возродится" с новым "фокусом", сосредоточившись на социальных инициативах, особенно на образовании девочек и психическом здоровье женщин. Именно после этого возвращения Меган ждут позитивные перемены — крупный карьерный шаг в кинематографе.

Ранее УНИАН сообщал, что "Живой Нострадамус" ранее озвучил еще одно новое пророчество о крупном зловещем событии.

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