Парень раскрыл обман любимой и навсегда вычеркнул ее из своей жизни.

На Reddit появилась история от парня, который узнал, что любимая девушка изменяла ему с несколькими любовниками. Едва ли он был готов к такому предательству, ведь их история любви начиналась прекрасно.

"Мы с моей девушкой вместе уже 3 года. Мы встретились на студенческой вечеринке второго курса, и мне показалось, что я встретил ту самую. Она была забавной, умной и такой красивой, что это сбило меня с ног. Я тут же по уши влюбился и набрался смелости пригласить ее на кофе. Через пару недель мы начали встречаться и это было прекрасно", - рассказал парень.

Через год после начала отношений ему пришлось переехать в другой город. Он не стал расставаться с девушкой и старался как можно чаще ее навещать. Все было прекрасно до недавнего времени.

Видео дня

"В прошлые выходные я остановился у нее в квартире и пошел принять душ. Взяв полотенце, я обнаружил за всеми полотенцами еще одну футболку. Когда я спросил мою девушку, чьи это вещи, на ее лице на секунду проявился шок, а затем она сказала, что это футболка соседей по комнате. Я попытался отмахнуться от этого, но не смог избавиться от этого странного чувства. Когда она легла спать, я просмотрел ее телефон и нашел все сообщения", - заявил юноша.

Парень прочел переписки девушки. Оказалось, она крутила интрижки и встречалась с другими. В ее телефоне также были фото и видео с любовниками. Это разбило сердце ее избраннику.

"После этого я забрал свои вещи и ушел, не предупредив ее. Сейчас я дома и заблокировал ее во всем, но теперь она звонит моим родителям. Я не хочу с ней иметь дело. Я не могу. Я просто хочу вернуться к тому, как все было, но знаю, что это не вариант", - признался юноша.

Реакция сети

Комментаторы пишут, что девушка очень глупо "спалилась", но для ее парня это стало таким себе подарком, ведь он раскрыл ее обман до того, как на ней женился. Также пользователи отметили:

"Я сочувствую тебе, но скатертью ей дорога. Представь, что вы женились, родили детей, а потом ты узнаешь, что у нее роман"

"Расскажите своим родителям, что случилось, и попросите их заблокировать ее номер, не объясняя почему. Это сведет ее с ума"

"Это ужасно, и какое-то время будет больно, но вы справились с этим очень хорошо и найдете кого-то получше".

Напомним, ранее на Reddit рассказали о том, что жена два года врала мужу и стала ему противна, когда все раскрылось.

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