Женщина долгие годы держала обиду на мужчину, который нагрубил ее подруге, а потом и ей самой.

Женщина сильно обиделась на мужчину и потратила 15 лет на месть. Все это время она пыталась сделать жизнь мужчины несчастной – даже убедила невесту бросить его.

Об этом пишет Mirror. Историей женщина по имени Линда Солли Херд поделилась в соцсетях.

"Много лет назад, когда я училась в колледже, я пошла на комедийное шоу с парой друзей, и моя подруга, когда встала в конце, случайно ударила своим стулом в парня позади, из-за чего он облился напитком. Мужчина поднялся и назвал ее тупой толстой с*кой, что вообще не соответствовало действительности. И он не слышал ее извинений и даже плюнул на нее", – написала Линда.

Видео дня

Пока ее подруга побежала в уборную, женщина накричала на мужчину, но в ответ услышала такие же слова, что прозвучали в адрес подружки.

Разъяренная женщина отыскала страницу мужчины на Facebook и узнала, что он был фанатом сериалов "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".

"Это было еще тогда, когда шоу транслировалось, поэтому вы получали по одному эпизоду в неделю и делали все, чтобы избежать спойлера. Поэтому я искала все спойлеры", – рассказала она.

Вооружившись информацией, Линда создала различные фейковые аккаунты и начала еженедельно присылать мужчине спойлеры. Он блокировал аккаунты и писал гневные посты.

"Это было так весело. Поэтому я делала это несколько месяцев", – призналась Линда.

Однако в следующем семестре мужчина, которому женщина объявила "войну", появился в ее классе. Они ходили на политологию. Та встреча заставила женщину задуматься о том, почему она перестала портить жизнь этому парню?

"Я действительно ненавидела его", – сказала женщина.

К несчастью для Линды, ее обидчик перестал делиться интересами в социальных сетях, но однажды она сидела позади него, когда он оставил свой ноутбук открытым.

"Он запускает свой PowerPoint на проектор для классного проекта, и я вижу на его вкладке, прямо перед тем, как он запускает, маленькое имя пользователя. Я не знаю, для какого сайта это было, но я начал искать в разных местах в интернете и увидела одно место, которое он использовал. Это Reddit. Я замечаю его интересы и снова пишу ему в Facebook", – вспоминала она.

Линда призналась, что после учебы в одном классе не думала о мужчине восемь лет. Но однажды она обнаружила, что подруга подруги помолвлена с этим мужчиной, и они очень близки к свадьбе.

"Мне казалось, что я так давно не думала об этом парне. Поэтому я ищу его Reddit, чтобы узнать, использует ли он его до сих пор. И к этому моменту Reddit стал намного больше. Знаете, Reddit, здесь есть все", – уточнила женщина. Там она увидела, что мужчина публиковал фото своей невесты, поэтому она решила рассказать об этом самой девушке. Она отправила ей информацию в Facebook с одного из фейковых профилей, после чего невеста мужчины разорвала помолвку.

"В последний раз, когда я видела ее, у нее хорошие дети и процветающий бизнес, и, похоже, у нее счастливый брак, по крайней мере, в социальных сетях. И она великолепна. Я не знаю, что он делает", – добавила она.

Пользователи Линду поддержали. Один человек написал, что мелочность Линды в конечном итоге спасла ту девушку от плохого брака.

Истории мести

Мужчина решил пошутить над невестой и ударил ее тортом по лицу. Раньше с ней такое уже случалось, и тогда девушке понадобилась медицинская помощь, поэтому она заранее предупредила мужчину, что в случае подобной выходки они разойдутся. Однако он все же решил испытать судьбу в день их свадьбы.

Женщина призналась, что мужчина не только испортил торт за 500 долларов, но и ее платье, макияж и вообще самый счастливый день ее жизни. Она решила ему отомстить – бросила мужчину прямо во время свадьбы и решила пожить у друзей. Хотя родственники обвиняли ее в детском поведении, пользователи соцсетей женщину поддержали. Люди подчеркнули, что такая выходка мужчины – не просто непутевая шутка, а откровенное неуважение.

Вас также могут заинтересовать новости: