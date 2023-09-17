Девушка воспользовалась услугами Uber.

Женщина сбежала с собственной свадьбы после глупой шутки ее жениха, который нарушил обещание и ударил ее тортом по лицу.

Праздничная традиция угощать друг друга "вкусным" ударом по лицу - довольно смешная в кино, но в реальной жизни - это не всегда уместно. Сейчас на британском форуме Reddit решается судьба пары, где невесту жестоко унизил парень подобным нелепым поступком. Она рассказала детали скандала в особой рубрике: "Веду ли я себя, как задница".

По словам девушки, перед свадьбой ее жених был буквально "помешан" на идее организовать на свадьбе подобную шутку. Он неоднократно показывал соответствующие "смешные" ролики из интернета, но в конце пара пришла к согласию, что на их празднике таким шуткам не место.

Видео дня

Обиженная невеста рассказала, что в подростковом возрасте над ней неудачно пошутила собственная мама: ее головой опустили в торт в честь 17-летия. Однако вместо смеха, праздник закончился слезами.

"Когда я задувала свечи, моя мама опустила мою голову в торт, и одно из украшений на пироге разрезало мне лоб... Все было не настолько серьезно, чтобы ехать в больницу, но рана сильно кровоточила. Мой день рождения был совершенно испорчен, я заперлась в своей комнате и не выходила. Моя мама до сих пор считает, что это было наглостью с моей стороны", - пояснила она на форуме.

По словам девушки, ее возлюбленный знал об этом. Между ними была договоренность: если он хотя бы раз сделает подобное, они разойдутся.

"Он начал смеяться, но потом согласился со мной. Хотя теперь я понимаю, что на самом деле он не воспринял меня всерьез", - указала невеста.

Это стало на 100% понятно, когда во время разрезания торта мужчина взял огромный кусок и повторил обожаемую шутку из видео. Тогда смешно было всем: семье, близким друзьям, всем приглашенным гостям.

Однако девушка не стерпела такого унижения: она хотела, чтобы это был самый счастливый день ее жизни, но испортил человек, который знал, что такая шутка - табу между ними двумя. Она бросила "предателя" посреди свадебного праздника - просто взяла Uber и исчезла.

"Мало того, что он испортил торт стоимостью 500 долларов. Он испортил мой макияж, прическу и верхнюю часть моего платья", - вспоминает она.

Как уточнила невеста на форуме, после этой истории она решила временно пожить у друзей. "Моя семья и его семья несколько дней атаковали мой телефон звонками, говоря, что я веду себя по-детски, а мой муж хороший человек, и это была просто шутка", - поделилась она и спросила аудиторию, действительно ли она сделала из этого события слишком большую трагедию.

Большинство комментаторов поняли, почему она так обижена. Один из них отметил:

"Это не просто торт или розыгрыш, это откровенное неуважение"

Другой комментатор добавил, если бы девушка не придала значения этому случаю и притворилась, что воспринимает это за шутку, ее муж понял бы, что "выиграл". В дальнейшем он продолжил бы выказывать неуважение, но в других формах.

"Теперь он в этой ситуации играет роль жертвы, создавая впечатление, что это у тебя чрезмерная реакция", - указал комментатор.

Женщина узнала тайны мужчины перед свадьбой и не вышла за него

Напомним, ранее женщина пристыдила своего жениха посреди свадьбы. Накануне праздника она узнала о его многочисленных изменах и решила рассказать обо всем перед гостями, в момент, когда пара должна была давать свадебные обеты.

Вместо слов о любви она зачитала его любовные переписки с другими женщинами. "Твое тело невероятно. И, черт возьми, ты знаешь, как им пользоваться", - писал ее жених одной из женщин. Также в некоторых сообщениях он открыто говорил, что хотел бы, чтобы его "подруга" умела делать с ним такие же вещи, как другие любовницы.

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