Женщина была обижена на избранника, а потому наслаждалась его реакцией на свой поступок.

29-летняя женщина рассказала о поступке своего 30-летнего мужа. Она была беременна, в их отношениях начались проблемы. Тошнота, перепады настроения и боли - жена с трудом терпела все, что на нее навалилось. Однако муж не стремился ее поддерживать.

"Между нами было много проблем, мы поссорились. В итоге он спал на диване. 2 недели назад, это стало его переломным моментом, он наорал на меня, сказав: "Я больше не могу этого терпеть!". Все закончилось тем, что он собрал все свои вещи и сказал мне, что собирается пожить в доме друга. Я плакала, не буду лгать, это разбило мне сердце", - призналась женщина на Reddit.

Целую неделю она пыталась связаться с мужем, но он не отвечал на звонки и сообщения. И тогда женщина решила посмотреть, добавляет ли ее избранник свои новые фото в Facebook. У нее не было аккаунта, потому она просто вбила имя мужа в поиске.

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Женщина была удивлена, когда увидела профиль супруга. Он постил фото из Австралии, хотя они живут в США. Муж сбежал от нее в другую страну, ничего об этом не сказав. Супруга была очень огорчена и разочарована, но не стала писать избраннику, что знает о его поступке.

Несколько дней назад у женщины отошли воды, она позвонила сестре, а затем вместе с ней отправилась в роддом. Муж так и не вернулся домой и даже не знал, что его ребенок вот-вот появится на свет.

"Итак, я родила прекрасную девочку по имени Розелин. Что ж, на следующий день после родов я зарегистрировалась на Facebook. Угадайте, в какой день родилась Розелин! Он веселился на вечеринке. Я написала ему, спрашивая, понравилась ли ему вечеринка, потому что мне понравилось рожать без него", - призналась женщина.

И тогда мужчина устроил настоящую истерику. Он начал звонить жене, писать ей сообщения и пытаться узнать, все ли в порядке с ней и ребенком. Но обиженная супруга игнорировала все попытки мужчины с ней связаться. В итоге он записал ей голосовое сообщение, в котором начал кричать и пытаться переложить свою вину на нее.

"Он орал и утверждал, что если бы я была не настолько с ним груба, он бы смог присутствовать на родах", - рассказала автор истории.

Реакция сети

Пользователи поддержали женщину. Они советуют ей не прощать мужа и довести свою месть до конца. Также комментаторы пишут:

"Ты только что родила, а он винит тебя, пока тусуется в другой стране? Ты знаешь, что заслуживаешь лучшего. Пожалуйста, сделай одолжение себе и своей дочери: прекрати все это"

"Он знал, что у тебя будут роды, и все равно сбежал"

"Похоже, когда он вернется, вам придется заботиться не только о новорожденном, но и о ребенке мужского пола".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о женщине, которая "рылась" в телефоне мужа и нашла то, что свело ее с ума.

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