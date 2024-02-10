Воспитательница детского сада похудела без спортзала и бессмысленных диет, руководствуясь 4 правилами. Теперь у нее более 740 тысяч поклонников в TikTok.

Экс-воспитательница детского сада, в настоящее время фитнес-тренер в Liza Marie Fitта и блогер со свыше 740-ю тысячами подписчиков в TikTok, Лиза Мари Паскуале рассказала, как похудела на 36 килограммов за год.

Женщина смогла существенно уменьшить талию без бессмысленных диет, подсчета калорий, походов в спортзал, руководствуясь 4 правилами. Об этом Паскуле рассказала в своих социальных сетях.

По словам блогерши, сначала она годами "худела": постоянно боролась с тягой к фастфуду, эмоциональными перееданиями, травлями самой себя за лишний кусок еды.

Еще когда она была воспитательницей, ее рабочий день заканчивался одним: забежать в ресторан, взять вкусной еды на 3-4 человек, и наесться в компании соседей "запрещенными" продуктами. Подобные переедания время от времени чередовались с попытками не есть ничего "не диетического".

"Я пыталась и терпела неудачу, потому что хотела быть идеальной во всем. Я ожидала немедленных результатов и этим все слишком усложняла. Я ставила перед собой такие высокие требования, что это было нереально", - сказала она.

В конце концов, желание быть здоровым и не задыхаться после каждой ступеньки подтолкнуло Паскуале к более рациональным шагам.

Путь похудения начался ходьбой

Она начала каждый день ходить - это стало ее главным инструментом для похудения: в течение двух месяцев девушка пообещала себе ходить по меньшей мере 20-30 минут каждый вечер, иногда гуляя с другом где-то до часа.

"Я хочу, чтобы вы знали, насколько сильна сила ходьбы, и я хочу, чтобы вы знали, что ходьба - это вещь номер один, которая помогла мне сбросить вес", - отметила она.

После трех месяцев постоянных занятий ходьбой Паскуале потеряла где-то от 13-18 кг. Такой "минус" в своем весе она увидела впервые за немало лет. Это мотивировало на большее: купить смарт-часы и проходить в день около 10 000 шагов.

Отказ от фаст-фуда

Следующим шагом стало изменение рациона питания. Паскуале не стала себя ограничивать системой подсчета калорий и просто взяла за правило - никакого фаст-фуда и более 80% еды следует готовить дома.

"Это все, что я делала. Я ела большую часть еды дома и каждый день ходила пешком. Я хочу, чтобы вы знали силу дефицита калорий и силу ходьбы - это секретный соус для похудения", - акцентировала блогер.

Собственная система упражнений

Только после того, как Паскуале сбросила первую дюжину килограммов, она начала заниматься спортом. Начала с занятий дома по 2-3 раза в неделю. По словам блогера, не обязательна заставлять себя ходить в спортзал и таскать гири, чтобы обладать красивой фигурой. Она тренировалась так, как нравилось ей, поэтому не уставала от спортивной рутины.

Постепенный подход позволил открыть глаза

После того, как девушка похудела на 36 килограммов, она почувствовала желание пойти в спортзал. По ее словам, постепенный метод с поблажками в спорте и питании позволил не сойти с пути и открыть глаза на то, что действительно следует давать телу в качестве пищи, и как следует беспокоиться о себе, занимаясь спортом.

Ее главный совет для тех, кто хочет похудеть, таков:

"Вам не нужно делать все - вам нужно делать лишь что-то"

Вот как Лиза Мари Паскуале выглядит сейчас:

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