Многие люди написали его с ошибками - от некоторых друзей женщины до няни и доктора ребенка.

Мама почувствовала себя "ошеломленной" после того, как дала своему сыну "узнаваемое имя", потому что она хотела убедиться, что у него не возникнет проблем с тем, что люди неправильно произносят или пишут его, поскольку люди все еще борются с этим.

Как пишет Mirror, она объяснила, что назвала своего сына Айзеком (Isaac), и ей "нравилась" идея, что ему не придется все время произносить это слово для людей, но она обнаружила, что многие люди в ее жизни вместо этого продолжают писать это имя "Исcак" (Issac).

Опубликовав "предупреждение" другим родителям на Reddit, она сказала: "Мне казалось, что я назвала своего ребенка очень классическим, узнаваемым именем с типичным написанием. Однако я ошеломлена тем, как часто люди неправильно пишут его имя как "Исcак".

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"Мне понравилась идея, что ему не придется повсюду писать свое имя (у меня гораздо менее распространенное имя, и я ненавижу постоянно писать его для людей). Однако многие люди написали его с ошибками - от некоторых из моих друзей до его няни и доктора, и даже человека, который испек его праздничный торт, неправильно написал это слово на торте! Я так часто вижу неправильное написание, что соотношение между Айзеком и Иссаком составляет примерно 50/50. Это случалось так часто, что мне кажется, что я просто сумасшедшая в написании этого имени, Исаак! Все это говорит о том, что мне нравится это имя, но я думаю, что он будет произносить его для людей до конца своей жизни", - добавила она.

Комментаторы поста были в равной степени озадачены неспособностью людей произнести имя по буквам, хотя многие из них сказали, что у них также был опыт, когда люди не могли написать довольно простые имена.

Одна женщина сказала: "Моего мужа зовут Айзек, и еще до того, как я открыла сообщение, я знала, каким будет ваше предупреждение. Он делал скриншоты всех неправильных написаний в электронной переписке на своей работе. Я думаю, он сдался некоторое время назад".

Интерестные истории с именами для детей

Мужчина выбрал для ребенка имя, которое является очень распространенным среди собак, поскольку его легко произносить. Более того, у него самого в детстве также был любимец, которого так звали.

"Нам с женой нравится "Макс", возможно,"Максимус". Нам это нравится, потому что это (для нас) сильное имя, а также короткое, его легко писать и правильно произносить, и я думаю, что оно хорошо сочетается с моей фамилией. Однако это самое распространенное имя, которое дают собакам", - поделился Reddit обеспокоенный мужчина своей историей.