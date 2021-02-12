Вскоре после публикации фотография в посте Зеленского была удалена.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил председателя Китая и граждан страны с Новым годом по восточному календарю, опубликовав при этом фото из Непала.

На пост президента в Twitter обратило внимание НВ.

В поздравлении глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений, прикрепив к нему снимок древнего храма, сделанный на площади Дурбар в Катманду.

«От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - написал Зеленский.

Через некоторое время после публикации фотография в посте Зеленского была удалена.

Китайский Новый год считается главным и самым продолжительным праздником в странах Восточной Азии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН