Инцидент произошел во время активной фазы стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020" на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области.

Президент Владимир Зеленский приехал посмотреть на работу американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, но тот не сработал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел во время активной фазы стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020" на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области, куда приехал президент.

Комплекс Javelin должны были задействовать при контрнаступлении на условного противника, но, как оказалось, неудачно. Пусковой механизм сработал, но снаряд из него не вылетел и, соответственно, не добрался до цели.

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - прокомментировал инцидент генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования «Север», начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования "Север".

Сейчас военные выясняют причины. За исключением этого, ход учений проходит успешно.

Американский комплекс предназначен для поражения бронетехники, наземных целей и вертолетов. Украина получила его из США.

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Как США передавала Javelin Украине:

В конце 2017 года Вашингтон впервые одобрил план по предоставлению Вооруженным силам Украины летального вооружения, которое включает противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Весной 2018 года США доставили в Украину эти противотанковые ракетные комплексы, а в мае прошли их первые испытания.

11 июня 2020 года Конгресс США утвердил пакет помощи безопасности для Украины на 2020 год на общую сумму $250 млн.

15 мая 2020 года США предоставили ВС Украины материально-техническую помощь на общую сумму 25 млн долларов, усилив оснащение украинских подразделений в зоне Операции объединенных сил.

Javelin - главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели. Это вторая партия американского оружия, которую получает украинская армия.

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Автор: Денис Прядко