Эти продукты могут быть полезной частью сбалансированного рациона.

Когда мы слышим термин "высококалорийный", то обычно представляем какой-то вредный продукт, например фаст-фуд или сладости с высоким содержанием сахара. Но на самом деле не все калорийные продукты вредны. Некоторые из них даже богаты полезными веществами и могут быть частью сбалансированного питания, пишет EatingWell.

Опираясь на мнения диетологов, издание объяснило, почему некоторые "вредные" продукты на самом деле заслуживают быть в вашем рационе.

1. Орехи

Орехи содержат много калорий из-за высокой концентрации здоровых жиров (моно- и полиненасыщенных), важных для функционирования мозга и сердца. Кроме калорий, в орехах много клетчатки, белков, витаминов и минералов.

Видео дня

Особенно полезен среди орехов миндаль. Низкий гликемический индекс и высокое содержание здоровых жиров, клетчатки и магния могут помочь улучшить контроль уровня сахара в крови, что делает миндаль отличным выбором для людей с диабетом, преддиабетом или метаболическим синдромом, говорит диетолог Мелисса Рифкин.

Кроме того, миндаль способствует здоровью кишечника, поскольку содержит клетчатку, полифенолы и ненасыщенные жиры.

"Исследования показывают, что миндаль может положительно изменять функциональность кишечной микробиоты, способствуя здоровой системе пищеварения", - пояснила Рифкин.

2. Яйца

Хотя яйца действительно калорийны, но они содержат ценные холин, витамин B12, витамин D и селен. Они также являются отличным источником белка, что делает их идеальным вариантом для завтрака, говорит диетолог Меган Хафф.

Содержание холестерина в яйцах не означает высокий уровень холестерина в крови, заверила эксперт. Отмечается, что большинство современных исследований не показывают существенной связи между потреблением одного яйца ежедневно с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Молочные продукты

Многие считают, что цельное молоко жирное, говорит диетолог Сара Хестер. Она уточнила, что это не так.

"Большинство людей с удивлением узнают, что цельное молоко на полках магазинов имеет лишь 3,25% жирности. Все молоко, независимо от процента жирности, содержит необходимые питательные вещества, а также углеводы и белки", - добавила Хестер.

Многие питательные вещества, которые содержатся в цельном молоке, помогают сохранить кости, зубы и мышцы здоровыми. Также молочные продукты помогают дольше сохранять чувство сытости, отметила эксперт.

Издание приводит научный факт о том, что молочные продукты не вредят сердечно-сосудистому здоровью, а могут даже снижать определенные риски.

4. Сыр

Сыр часто имеет плохую репутацию из-за высокого содержания жира, но он может быть полезен, так как содержит много белка и кальция, сообщила диетолог Патриция Колеса. Она добавила, что кальций поддерживает сокращение мышц, клеточную передачу сигналов и прочность костей.

Научным является тот факт, пишет издание, что потребление сыра связано со снижением риска сердечных заболеваний, диабета второго типа и остеопороза.

5. Рис

Рис - доступный и универсальный источник энергии. Независимо от того, выбираете ли вы классический белый или коричневый рис, это быстрый и простой способ дополнить блюдо.

"Белый рис является пищей с низким содержанием FODMAP, поэтому он отлично подходит людям с синдромом раздраженного кишечника", - поделилась диетолог Мушуми Мукерджи.

Рис богат углеводами, которые нужны вашему организму в качестве источника энергии. Она также сообщила, что этот продукт обеспечивает такой ключевой микроэлемент, как магний.

6. Картофель

Картофель имеет много калорий, но в нем и немало калия, витамина С и клетчатки (особенно, если оставить кожуру), которые помогают поддерживать здоровье сердца, иммунитета, здоровья кишечника и тому подобное.

Ранее УНИАН рассказывал, как выбрать десерт, когда повышенный сахар в крови. По словам диетолога Алиссы Смолен, нужно выбирать десерты, которые не вызывают резких скачков сахара в крови, другими словами, они должны содержать баланс белков, клетчатки и здоровых жиров.

Например, удачным выбором будет клубнично-шоколадный греческий йогурт.

Эксперт советуют сочетать белки и углеводы - это помогает предотвратить резкие скачки глюкозы. Также следует отдавать предпочтение десертам с клетчаткой, которая стабилизирует уровень сахара.

Вас также могут заинтересовать новости: