Эксперты уверяют, что не нужно отказываться от десерта при повышенном уровне сахара, но следует уметь правильно его выбрать.

Выбрать десерт для людей с повышенным уровнем сахара в крови - это реально, однако нужно помнить о главных требованиях к нему. Диетологи утверждают, что в десерте должны быть сбалансированы белки, клетчатка и полезные жиры, пишет EatingWell.

По словам диетолога Алиссы Смолен, нужно выбирать десерты, которые не вызывают резких скачков сахара в крови, другими словами, они должны содержать баланс белков, клетчатки и здоровых жиров.

Например, удачным выбором будет клубнично-шоколадный греческий йогурт.

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"Обычный греческий йогурт с цельного молока является отличным источником белка и жира в сочетании с богатой клетчаткой клубникой, которая является источником природного сахара", - говорит диетолог Джена Браун.

Ссылаясь на исследования, она утверждает, что такие ягоды, как клубника, могут улучшить уровень сахара в крови и инсулина после еды у людей с инсулинорезистентностью или метаболическим синдромом.

Также к этому десерту можно добавить орехи для хруста, чем еще больше обогатить продукт клетчаткой. Доказано, что волокна в рационе способствуют лучшему контролю уровня сахара, снижают уровень холестерина и воспаления, говорят диетологи.

Эксперт подчеркнула, что в этом десерте сочетается белок (йогурт) и углеводы (клубника, шоколад), что позволяет избежать резких скачков уровня глюкозы.

Что касается темного шоколада, то он содержит полифенолы, которые, по мнению экспертов, могут уменьшить инсулинорезистентность.

Диетологи дали советы, как выбрать десерт, если вы имеете повышенный уровень сахара в крови. Они советуют сочетать белки и углеводы - это помогает предотвратить резкие скачки глюкозы. Также следует отдавать предпочтение десертам с клетчаткой, которая стабилизирует уровень сахара.

Кроме того, нужно избегать добавленного сахара - десерты с простыми углеводами могут привести к скачкам глюкозы. А вот здоровые жиры, наоборот, полезны. Например, те, которые есть в орехах или йогурте, замедляют всасывание сахаров.

Людям с повышенным уровнем глюкозы в крови диетологи советуют помнить о регулярном питании: пропуск приемов пищи может привести к колебаниям уровня глюкозы и усталости.

Актуальным является и употребление цельнозерновых продуктов: нужно выбирайте пищу с минимум 3 г клетчатки на порцию.

Кроме правильного питания, не стоит забывать о физической активности и качественном сне - они тоже влияют на стабильность уровня сахара, напоминают эксперты.

Ранее УНИАН рассказывал о 5 чаях для нормализации уровня сахара в крови. Напитки могут значительно влиять на уровень сахара в крови, однако, с другой стороны, недостаточное потребление жидкости может привести к обезвоживанию, что также способствует повышению уровня сахара. Чай имеет множество полезных свойств, и улучшение контроля сахара - одно из них.

Диетологи посоветовали диабетикам употреблять зеленый чай, черный чай, имбирный чай, чай с куркумой и тому подобное.

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