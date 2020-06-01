"Странный вкус для политика": нардеп нарвался на критику в сети из-за своей маски (фото)
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк получил порцию критики в сети из-за маски, в которой пришел в Верховную Раду.
Железняк выбрал маску, которая больше подходит для костюма на Хэллоуин.
Читайте такжеДепутаты вернутся к пленарной работе 2 июня - рассмотрят программу правительства
Соответствующий снимок опубликовал фотограф Ян Доброносов на странице в Facebook.
"Странный вкус для политика", "Хорошо для шоу и для Хэллоуина, а для доверия граждан - проблематично", - написала в комментариях под фото руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.
"Ждите использования этого фото во время выборов", - также отметили в комментариях.
Интересно, что Железняк перед тем, как надеть эту маску, посоветовался в сети со своими подписчиками. "Нормальный лук для похода на Согласительный совет?", - написал нардеп.
Мнения разделились: "Вероятность конфликта эта маска увеличивает", "Даже не думай - надевай! Там все так выглядят", "Этот Согласительный совет уже ничем не испортить, вообще непонятно, для чего он существует".
УНИАН также сообщал о том, что нардеп пришла в Верховную Раду в маске лисицы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram