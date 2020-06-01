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"Странный вкус для политика": нардеп нарвался на критику в сети из-за своей маски (фото)

15:41, 01 июня 2020
Курьёзы
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Ярослав Железняк пришел в маске на Согласительный совет / фото facebook.com/zheleznyak.y

Железняк выбрал маску, которая больше подходит для костюма на Хэллоуин.

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Соответствующий снимок опубликовал фотограф Ян Доброносов на странице в Facebook.

"Странный вкус для политика", "Хорошо для шоу и для Хэллоуина, а для доверия граждан - проблематично", - написала в комментариях под фото руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

"Ждите использования этого фото во время выборов", - также отметили в комментариях.

facebook.com/yan.dobronosov

Интересно, что Железняк перед тем, как надеть эту маску, посоветовался в сети со своими подписчиками. "Нормальный лук для похода на Согласительный совет?", - написал нардеп.

Мнения разделились: "Вероятность конфликта эта маска увеличивает", "Даже не думай - надевай! Там все так выглядят", "Этот Согласительный совет уже ничем не испортить, вообще непонятно, для чего он существует".

facebook.com/zheleznyak.y

УНИАН также сообщал о том, что нардеп пришла в Верховную Раду в маске лисицы.

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