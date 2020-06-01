"Странный вкус для политика": нардеп нарвался на критику в сети из-за своей маски (фото)

Ярослав Железняк пришел в Верховную Раду в маске, которая больше подходит для празднования Хэллоуина.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк получил порцию критики в сети из-за маски, в которой пришел в Верховную Раду.

Железняк выбрал маску, которая больше подходит для костюма на Хэллоуин.

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Соответствующий снимок опубликовал фотограф Ян Доброносов на странице в Facebook.

"Странный вкус для политика", "Хорошо для шоу и для Хэллоуина, а для доверия граждан - проблематично", - написала в комментариях под фото руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

"Ждите использования этого фото во время выборов", - также отметили в комментариях.

Интересно, что Железняк перед тем, как надеть эту маску, посоветовался в сети со своими подписчиками. "Нормальный лук для похода на Согласительный совет?", - написал нардеп.

Мнения разделились: "Вероятность конфликта эта маска увеличивает", "Даже не думай - надевай! Там все так выглядят", "Этот Согласительный совет уже ничем не испортить, вообще непонятно, для чего он существует".

УНИАН также сообщал о том, что нардеп пришла в Верховную Раду в маске лисицы.

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