"Маски-шоу": депутат пришла в Раду в маске лисицы и вызвала шквал критики (фото)

Маску лисицы депутат одела под белую блузку и синий пиджак.

Депутат Верховной Рады пришла на сегодняшнее заседание в маске с изображением мордочки лисицы и вызвала гнев критики в социальных сетях.

Читайте такжеСаакашвили оконфузился на встрече со "Слугой народа" (видео)

Фотографию депутата разместил на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Оранжево-белую маску лисицы депутат одела под белую блузку и синий пиджак.

«Я думала, что есть определенный дресс-код», «Маски-шоу», «Хорошая. Но в Раду. Должен быть дресс-код и уважение к парламентаризму. Как серьёзно воспринимать такую лисичку-сестричку? Или парня в майке Playboy?», «А им все смешно…» - комментировали пользователи соцсети.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что в Раде коронавирусом болеют несколько депутатов.