Существует вероятность, что раньше вы делали это неправильно.

Как известно, любимые многими бананы очень быстро портятся. Усугубляет ситуацию то, что большое количество людей не знает, как правильно их хранить.

Как пишет Express, существуют простые способы, которые позволят продлить срок "жизни" бананов на несколько недель. Так, большинство фруктов производят вещество под названием этиленовый газ - это естественный гормон роста, который отвечает за их созревание. Если сложить в одну емкость много фруктов, то этого газа накопится много. Кроме того, из стеблей бананов выделяется много этилена, что плохо влияет на состояние фруктов, которые хранятся рядом.

Эксперты Zest Food Service советуют не складывать бананы рядом с яблоками, грушами, авокадо, манго, персиками и сливами. В то же время цитрусовым этиленовый газ не повредит.

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"Этен, который выделяют бананы, может влиять на многие другие фрукты, такие как яблоки и груши, поэтому вы должны хранить бананы отдельно от этих фруктов, если только вы намеренно не хотите, чтобы они созрели быстрее".

По словам экспертов, стоит положить бананы в отдельную посуду, а затем накрыть их стебли пищевой пленкой или фольгой. Это поможет замедлить процесс их созревания. После того, как они начнут покрываться пятнами, фрукты можно положить в холодильник.

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