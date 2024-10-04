Эксперт советует хранить бананы в стеклянной банке в холодильнике.

Бананы всегда быстро созревают и становятся мягкими и коричневыми. Существует множество способов продлить срок их хранения, включая обертывание стеблей бананов пищевой пленкой или фольгой.

Однако эксперт по еде Эми Кросс поделилась простым способом сохранить бананы свежими до 26 дней - и для этого не нужно использовать никаких приспособлений, вроде пищевой пленки, фольги или влажной салфетки, пишет Mirror.

Как рассказала Эми в видео в TikTok, она разрезала банан (не снимая кожуры) на кусочки и хранила их в стеклянной банке в холодильнике. И спустя 26 дней кусочки банана все еще выглядят свежими с ярко-желтой кожицей.

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Она объяснила, что планировала проверить, сможет ли она сохранить разрезанный банан свежим в течение 12 часов, но результаты эксперимента намного превзошли ожидания.

Если вы не хотите нарезать бананы, отмечает Mirror, то рекомендуется хранить их в прохладном затененном месте, при температуре около 12 градусов, так как они быстрее созреют, если им будет слишком тепло.

Очищенные бананы, чтобы они не потемнели, рекомендуется сбрызнуть лимонным или ананасовым соком.

Ранее эксперт рассказал, как хранить картофель свежим и без ростков. При этом главное - после покупки вынуть его из полиэтиленового пакета.

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