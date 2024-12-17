5 фраз, которые помогают вызвать счастье в трудные времена

Коуч советует чувствовать счастье здесь и сейчас, а не откладывать его на потом под грузом мыслей и проблем.

Счастье - это не просто эмоция, а важный ресурс, который помогает нам преодолевать жизненные трудности. В трудные времена сохранить внутренний баланс и позитивный настрой бывает непросто, но даже тогда можно найти моменты радости, если сознательно сосредоточиться на этом.

У психически сильных людей есть несколько проверенных фраз, которые помогают им не терять оптимизма и искать вдохновение даже в самых сложных ситуациях, пишет в статье для CNBC мотивационный спикер, тренер, автор книги "Психически сильный лидер" Скотт Маутц.

1) "Дело не в том, что я потерял, а в том, что я все еще имею

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Эта фраза помогает сместить фокус с потерь на имеющиеся ресурсы. Практика благодарности улучшает самочувствие, позволяя видеть возможности даже в сложных ситуациях.

2. "Идеального пути не бывает"

Это напоминание, что трудности и неожиданности - неотъемлемая часть любого прогресса. Принимая несовершенства, можно легче преодолевать препятствия и находить радость в процессе.

3. "Пусть будет"

Вместо того чтобы пытаться избавиться от негативных эмоций, эта фраза призывает к их принятию. Это помогает не зацикливаться на прошлом, а сосредоточиться на том, как двигаться вперед.

4. "Большая картина маленькими шагами"

Фраза помогает сохранить перспективу, напоминая о важности долгосрочных целей. Одновременно она мотивирует сделать небольшой шаг, который вернет на путь прогресса.

5) "Беда порождает убеждения, а не последствия"

Реакция на трудности формируется нашими убеждениями. Неудача - это возможность для обучения, а не приговор.

Эксперт говорит, что счастье не стоит откладывать на потом. Счастье - это не цель, а процесс, доступный в каждом моменте. Психически сильные люди практикуют благодарность и внимательность, чтобы найти радости даже в обыденных вещах.

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