Этот забавный тест предлагает пофантазировать, где судьба готовит вам встречу со второй половинкой.

Найти свою вторую половинку не всегда просто, особенно в большом городе. Но, говорят, что мысли способны обретать форму - если мы чего-то действительно очень сильно хотим, это случается. Возможно, не всегда так, как представляем, но мечтать, как говорится, не вредно. Пусть этот психологический тест повеселит и заодно вдохновит вас - выберите пару обуви, которая вам нравится больше других, и посмотрите, куда она вас приведет.

Выберите свою пару обуви - тест по картинкам

Из предложенных вариантов выберите стиль обуви, который вам ближе:

Пара 1

Если вы любите ность кроссовки, то сценарий романтического знакомства может быть таким:

Видео дня

В кинотеатре рядом с вашим домом проходит распродажа билетов. Вы давно не были в кино и хотите попасть на фильм, который сейчас в прокате. Но, увы, все ваши друзья заняты, поэтому вы решаете пойти одни. В фойе кинотеатра вы берете что-то перекусить и поворачиваясь, случайно сталкиваетесь с незнакомцем, на которого все проливаете...

Пара 2

Вот что сулят яркие босоножки на высоком каблуке:

Через несколько улиц от вашего дома открылся небольшой ресторанчик. Говорят, там очень неплохо готовят и есть живая музыка, под которую можно потанцевать. Вы собираете компанию и идете в заведение. Незнакомый вам человек привлекает там ваше внимание и приглашает на танец...

Пара 3

Броские туфли на шпильке могут привести вас в другое место:

Однажды после работы вы решили зайти в бар с несколькими коллегами. Вы не ожидали, но в этот вечер в заведении было необычно многолюдно. В ходе вечера выясняется, что недалеко отсюда проходит деловая конференция. Вы оглядываетесь по сторонам и замечаете человека, который смотрит на вас из другого конца бара...

Пара 4

Если вы выбираете легкие открытые босоножки, то возможно, что встреча будет такой:

На улице лето, а это - пора барбекю. В один прекрасный день вы идете в гости к друзьям не небольшой пикник. Пока вы принюхиваетесь к грилю, пытаясь решить, что будете есть, входит симпатичный незнакомец - ваши друзья представляют вам его как своего родственника из другого города...

Пара 5

Если ваш выбор пал на босоножки на платформе:

Вы можете любить или не любить чужие свадьбы, но когда кто-то из членов семьи приглашает вас на свою, вы не можете отказаться. Вы хорошо проводите время, когда замечаете незнакомца, который постоянно привлекает ваше внимание. Кто это? В ходе небольшого расследования выясняется, что это - друг жениха...

Пара 6

У пляжных босоножек своя история:

Вы отправляетесь с друзьями на пляж, но забываете взять солнцезащитный крем, и одолжить его тоже не у кого.Что же, вы идете его покупать. В очереди, когда вы собираетесь оплатить покупку, невзначай роняете кошелек. Но не волнуйтесь! Милый незнакомец поднимет и подаст его вам...

Пара 7

Вечерние туфли на шпильке могут привести вас сюда:

Вы давно не были на вечеринках, поэтому когда ваши друзья приглашают вас на мероприятие, то вы с радостью соглашаетесь. Вы общаетесь с гостями и знакомитесь с новыми людьми. Пообщавшись с одним из гостей, вы сразу же нашли общий язык. Он работает немного в другой сфере, но вам кажется, что у вас все получится.

Пара 8

И если вы любите кеды, то сценарий может быть таким:

Вы решили поучавствовать в благотворительном забеге и пробежать дистанцию 5 км. Для этого, конечно, нужно тренироваться и соблюдать дисциплину, но для вас это несложно. За столом регистрации вы замечаете, что один из организаторов слегка заигрывает с вами. Он желает вам удачи и спрашивает, есть ли у вас планы после забега...

Этот тест создан в исключительно развлекательных целях и не обещает, что все будет именно так, как здесь описано.

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