Интуитивно выберите маску, которая наиболее вас привлекает, и читайте, что говорит о вас этот тест.

Иногда маска скрывает то, кем мы являемся на самом деле, а иногда - наоборот, раскрывает нас. Африканская племенная маска - это не просто украшение или искусство, это духовный объект. Когда эти маски носят по традиции, племена считают, что они приобретают новую идентичность и полностью теряют свою человеческую сущность. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы за человек? Или какие причины стоят за вашим решением и что дает миру представление о том, кем вы являетесь на самом деле? Выберите маску, которая вас привлекает, пройдите тест - и вы получите ответы.

Какая маска вас наиболее привлекает - тест на личность

Каждая из этих масок имеет свое обозначение, но они не указаны на рисунке. Ваша задача - интуитивно выбрать одну из масок.

Итак, вот толкование для каждой маски, которую вы выберете:

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1. Маска речи

Если вы выбрали эту маску племени, вы, скорее всего, человек, который прекрасно умеет общаться.

Вам легко даются слова, и вы всегда можете рассчитывать на то, что они помогут вам выйти из затруднительного положения. Ваши враги боятся вас, потому что знают, сколько вреда вы можете нанести им, когда начинаете говорить. Поэтому вам не нужно прилагать никаких физических усилий, чтобы их уничтожить.

В то же время вы не просто говорите то, что приходит вам в голову.

Вы хорошо осознаете силу слов и поэтому всегда дважды думаете, прежде чем сказать то, что должны сказать.

Вы понимаете, что словом можно причинить как боль, так и радость, и всегда делаете все возможное, чтобы это было именно так, а не иначе.

2. Маска смеха

Если вы выбрали эту маску, вы, скорее всего, человек, который всегда ищет развлечений и не очень озабочен тем, что о вас думают другие люди.

Вы предпочитаете смех, а не слезы, и хватаетесь за любую возможность хорошо провести время. Вы всегда находитесь здесь и сейчас, и вам нравится получать удовольствие от каждого момента.

Ваша лучшая черта - блестящее чувство юмора.

Это также свидетельствует о том, что вы чрезвычайно умны, больше, чем большинство людей. Вы понимаете шутки и не боитесь посмеяться над собой.

3. Маска гнева

Если вы выбрали эту маску, вы, скорее всего, человек, который прячет под своей маской темноту, когда выходит в свет.

Под этой маской кипит ярость, и вы никогда не знаете, когда все, что сдерживается внутри, вырвется наружу. Вам не нужно много, чтобы выйти из себя, но, имея такие склонности, вы также научились сохранять невозмутимость. Вы можете оставаться расслабленным и собранным, но вам не нравится, когда кто-то пытается вас намеренно вывести из себя.

Если вас загнали в угол, их ждет сюрприз, потому что вы дадите отпор с большой силой.

Те, кто хорошо знает вас, понимают, что угрозы на вас никогда не подействуют, и тот, кто это сделает, лишь пожалеет об этом.

4. Маска молчания

Если вы выбрали эту маску, вы - человек, который предпочитает тишину, а не шум, и вы находите в ней силу.

Вы знаете, что внутри вас есть эта сила, и вам не нужен кто-то другой, чтобы убеждать, на что вы способны. Однако вам также присуща скромность, которая гарантирует, что вы не потеряете смирение и не станете тщеславным.

Вы от природы замкнуты и не открываетесь тем, кто не входит в ваш узкий круг друзей.

Вы понимаете, что не все люди смогут оценить вашу ценность, поэтому выбираете только тех, кто готов принять вас такой, какой вы есть, и не тратите время на тех, кто хочет, чтобы вы стали кем-то другим.

5. Маска воина

Если вы выбрали эту маску, вы - борец до конца.

Для вас просто никогда нет смысла сдаваться - и вы будете продолжать бороться там, где другие уже давно потеряли надежду.

Вы способны продолжать идти вперед, независимо от того, насколько тяжелой становится ситуация.

Когда вы решили что-то сделать, вы отдаете этому все, что у вас есть.

Если люди думают, что ваша цель недостижима, то это только заставляет вас упорнее работать - вы любите достойные вызовы. Но вы также не командный игрок и предпочитаете преодолевать трудности в одиночку. И, даже когда вам очень трудно и очень больно, вы наденете счастливую маску и будете скрывать свои истинные чувства.

6. Маска священника

Если вы выбрали эту маску, то, скорее всего, вы человек с отличной интуицией.

Вы прекрасно понимаете, кем на самом деле является человек перед вами, и вы достаточно эмпатичны, чтобы поставить себя на его место.

Интуиция и эмпатия - это две вещи, в которых вы действительно хороши, и это вам очень помогает.

Вы способны посмотреть на любую ситуацию глазами других людей - а когда вы хорошо понимаете ситуацию, вы используете свои знания, чтобы помочь другим, где это возможно. Трудно найти таких людей, как вы, и многие отдали бы многое, чтобы иметь вас в качестве друга.

7. Маска исцеления

Если вы выбрали именно такую маску, то у вас золотое сердце и душа святого.

Щедрость, доброта и желание быть полезными для тех, кто вас окружает - это черты, которые являются неотъемлемой частью вас. У вас нежное сердце и вы сделаете все возможное, чтобы быть рядом с тем, кто в этом нуждается.

Самое удивительное то, что вы предлагаете свою помощь, не ожидая за это никаких услуг.

Вы делаете это просто потому, что вы такие, и вы готовы бороться за тех, кто не в состоянии бороться за себя.

8. Маска правителя

Если вы выбрали именно эту маску, то, скорее всего, вы - человек, который является прирожденным лидером.

Есть люди, которые приходят в мир лишь для того, чтобы встряхнуть его, и вы именно тот человек, который вполне способен это сделать.

Все ваши действия свидетельствуют о том, что вы - хороший лидер и что вы указываете своим последователям правильный путь, никогда не сбиваясь с него.

Вам не нравится добиваться успеха в одиночку, и вы стараетесь подбодрить других, когда это возможно. Также вы не любите оставлять кого-то на произвол судьбы, и это гарантирует вам любовь всех, кто вас окружает.

Какую племенную маску выбрали вы и что она о вас рассказала? Поделитесь этим тесто с другими и сравните результат.

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