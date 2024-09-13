Тест "7 смертных грехов" поможет обнаружить темную сторону вашей личности.

Вы тщеславны или вами часто руководит гнев? Может, жадность берет верх над всем остальным? У каждого из нас есть грехи, и они определяют нас так, как ничто другое - показывают истинное лицо, которое мы боимся проявить. Какой у вас "любимый" грех? Пройдите этот тест на личность, чтобы раскрыть свое истинное "я".

Какой из семи смертных грехов ваш - психологический тест

Люди, для которых грех - это всего лишь слова, для них и спасение - всего лишь слова (Уильям Фолкнер, "Когда я умирал").

Все мы осознаем свои грехи, но боимся принять их. Хотите увидеть свою темную сторону личности? Сделайте выбор одного из семи смертных грехов, который, на ваш взгляд, присущий вам больше остальных. Хотя, возможно, он и не раскрывает вашу личность полностью, но однозначно много говорит о вашей темной стороне и скрытых слабостях. Итак, какой из этих грехов наиболее близок вам?

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Гнев

Гнев - это олицетворение злости, которая выводит наружу ваш животный инстинкт из самого дальнего угла вашего сердца. Он чрезвычайно вреден и губителен, ибо заставляет терять рациональное мышление и действовать так, что переступает границы морали.

Если за вами водится такой грех, то это означает, что в вас сидит демон. Ваша ярость сводит вас с ума, она охватывает вас со всех сторон, как спрут - и наносит вам больше вреда, чем всем остальным. Возможно, вы контролируете свой гнев в большинстве случаев, но, если он возьмет контроль над вами, вы не сможете вырваться.

Обжорство

Существует большая разница между тем, чтобы быть гурманом и объедаться. Гурман - это тот, кто любит есть, а обжора – тот, кто не может утолить свою тягу к еде. Нет ничего плохого в том, чтобы быть гурманом, однако, обжорство - это абсолютное зло.

Когда вы обжорливы, вы продолжаете поглощать пищу, пока не начинаете задыхаться. Это влияет на вас больше, чем на кого-либо другого, а сам этот грех означает, что вы саморазрушаетесь. Если вы продолжаете употреблять больше пищи, чем нуждается ваш организм, вы разрушаете себя - и никто не может вам помочь. Обжорство ненасытно и раскрывает чрезвычайно темную сторону вашей личности.

Лень

Нам иногда нравится иногда лениться, но у лени есть крайняя форма - это просто еда и сон. Такое поведение делает вас непродуктивными и показывает, насколько вы эгоистичны.

Если лень - ваш грех, то вы не приносите никакой пользы миру живых, ваше присутствие или отсутствие на планете не имеет никакого значения. Заботясь только о еде и своем комфорте, вы не вносите никакого вклада в мир, который вас вырастил - вы на 100% сосредоточены на себе. И да, вы можете продолжать спать и ничего не делать - миру будет все равно.

Жадность

Между потребностью и жадностью абсолютно нет ничего общего. Жадность - это жажда вещей, которые вам даже не нужны. Это болезненно и это жалко. Она показывает, насколько вы эгоистичны по отношению к себе и что вам не хватает эмпатии к другим.

Если жадность - это ваш грех, то вы очень поверхностный человек. Вас интересуют только материальные вещи и все, что относится к роскоши. И, чем больше вы будете пытаться ее утолить, тем больше она будет расти, разрушая вас. Жадность делает вас лишенным глубины, но, интересно и то, что на самом деле в этом мире нет ничего, что могло бы удовлетворить жадность. Помните, что она не добавляет ничего существенного к вашей личности и делает вас чрезвычайно сложным человеком для общения.

Зависть

Зависть - это заветное недовольство чужим счастьем. Она создает безосновательное ощущение обделенности и лишает вас уверенности в себе. Но, если другой человек счастлив, то у вас нет абсолютно никаких причин расстраиваться, потому что вы ничего не можете с этим сделать.

Если зависть является вашим грехом, это означает, что вы теряете способность дарить счастье другим. Вы движетесь к чему-то без надлежащего фундамента и не имеете никакого контроля над своей жизнью. Это порождает плохие, негативные мысли, добавляет ненужных неприятностей к миру, который, возможно, мог бы существовать. Вы теряете чувство благоразумия, и если позволите ему разрастись, то можете нанести вред и себе.

Гордыня

Предпоследний шаг к падению. Это чувство превосходства над другими, основанное на вашем успехе и вещах, которыми вы владеете.

Если у вас есть гордыня, это означает, что вы судите людей в соответствии с их статусом и, считая их ниже себя будете относиться к ним плохо. И, если вы не относитесь ко всем одинаково, независимо от того, кто они и чего достигли, то вы просто упражняетесь в тщеславии и вскоре перестанете сосредотачиваться на личном развитии и потеряете свой статус.

Похоть

Похоть - это физическое стремление, которое вы не можете контролировать. В его основе лежит один из примитивных инстинктов, и он отражает очень поверхностный аспект вашей личности. Если это ваш грех, значит, у вас внутри живет животное, которое ищет исключительно телесных удовольствий, а не глубины.

Вы предпочитаете физические связи и игнорируете эмоциональные. Если вами руководит жажда сиюминутного удовольствия, это означает, что ваше тело контролирует вас, а не вы его. Одержимость похотью ограничивает ваше когнитивное развитие и заставляет вас стремиться к физическому удовлетворению, что может оказаться опасным для других людей.

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