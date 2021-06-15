Мальчик родился на прошлой неделе.

Веб-дизайнер из Филиппин Мак Паскуаль назвал своего новорожденного сына HTML (язык разметки веб-страниц), чтобы отдать дань своей профессии и не изменять давней семейной традиции.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что мальчик родился на прошлой неделе.

По словам его отца, необычные имена – это традиция в его семье. Его собственное имя расшифровывается как Макароны 85, а одно из официальных имен его сестер – Спагетти 88. Она своих детей назвала Сыр Пимиенто и Сыр Пармезан

Читайте такжеИлон Маск впервые показал лицо повзрослевшего сына по имени X AE A-XiiСообщение в Facebook о рождении малыша на Филиппинах стало вирусным из-за уникального имени ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц