Врачи провели уникальную операцию.

Во Львове 8-месячному малышу, установили специальный стимулятор, чтобы он мог дышать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что мальчик не мог дышать самостоятельно из-за недостатка диафрагмы.

Хирурги провели уникальную для Украины операцию.

«Такие вмешательства делают только полтора десятка клиник в мире, ближайшая в Швейцарии. Опыт лечить патологию украинцы перенимали у американских коллег онлайн», – говорится в сюжете.

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Пока что малыш до сих пор пребывает в реанимации. Когда раны затянутся, врачи попробуют отсоединить ребенка от ИВЛ, чтобы он учился дышать сам.

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Автор: Катерина Шварц