Во Львове 8-месячному малышу, установили специальный стимулятор, чтобы он мог дышать.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что мальчик не мог дышать самостоятельно из-за недостатка диафрагмы.
Хирурги провели уникальную для Украины операцию.
«Такие вмешательства делают только полтора десятка клиник в мире, ближайшая в Швейцарии. Опыт лечить патологию украинцы перенимали у американских коллег онлайн», – говорится в сюжете.
Читайте такжеВо Львове молодой мужчина после смерти стал донором для трех пациентов (фото)Трое опытных хирургов четыре часа оперировали мальчика, это была «ювелирная» работа.
Пока что малыш до сих пор пребывает в реанимации. Когда раны затянутся, врачи попробуют отсоединить ребенка от ИВЛ, чтобы он учился дышать сам.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Днепре врачи спасли женщину с тяжелой формой COVID-19 и ее новорожденную дочь (фото)
- В Австрии медики ампутировали 82-летнему мужчине не ту ногу
- Не брали в детсад из-за уродства: в Днепре 2-летней девочке сделали операцию на лице
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram