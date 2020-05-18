Ругался и угрожал разорвать: в Запорожье мужчину разозлила картина с обнаженной женщиной (видео)
12:18, 18 мая 2020Курьёзы
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Возмущение вызвала репродукция одной из самых известных работ итальянского художника и скульптора Модильяни.
В Запорожье неизвестный требовал убрать с витрины галереи картину с обнаженной женщиной
В Запорожье неизвестный ворвался в художественный салон и потребовал убрать с витрины полотно с изображением обнаженной женщины.
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Отмечается, что мужчина ругался и угрожал разорвать картину, если еще раз ее увидит.
Выяснилось, такое возмущение вызвала репродукция одной из самых известных работ итальянского художника и скульптора Модильяни. Это одна из самых дорогих картин в мире.
Ранее УНИАН сообщал, как в Австралии мужчина проник в музей, чтобы сделать селфи с динозавром.
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