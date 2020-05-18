В Австралии мужчина проник в музей, чтобы сделать селфи с динозавром (видео)
09:26, 18 мая 2020Курьёзы
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Около 40 минут 25-летний мужчина бродил по пустым залам и делал снимки.
Мужчине предъявлены обвинения во взломе с проникновением / скриншот из видео
В Австралии мужчин проник в музей, чтобы сделать селфи с черепом динозавра.
Об этом сообщает New York Post.
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По данным полиции, 25-летний мужчина проник в здание музея около часа ночи и 40 минут бродил по пустым залам и делал снимки. Также он успел украсть один из предметов музейной коллекции. Все это было запечатлено на камеры видеонаблюдения.
Мужчине предъявлены обвинения во взломе с проникновением, вскоре он предстанет перед судом.
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