До настоящего времени самым распространенным методом подсчета возраста населения в стране был так называемый "корейский возраст".

Парламент Южной Кореи принял закон, который отменяет систему подсчета возраста - так называемый "корейский возраст".

Согласно закону, система отменяется в официальных документах с июня 2023 года, и все инстанции переходят на стандартную международную, передает Би-би-си.

Как заявил представитель правящей "Партии народной власти" Ю Сан Бом, пересмотр направлен на сокращение социально-экономических издержек, поскольку из-за путаницы в системах подсчетов возникает много правовых и общественных споров.

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До нынешнего момента самым распространенным методом подсчета возраста населения в стране был так называемый "корейский возраст", когда человеку записывают 1 год в момент его рождения, и потом годы прибавляются в каждый первый день лунного Нового года (а не в день рождения, как в других странах).

По другому методу, который также используется в Южной Корее, новорожденному засчитывают ноль лет, и первый год жизни прибавляют 1 января. Этот метод используют, преимущественно, для определения возраста, с которого разрешено употреблять алкоголь и покупать сигареты.

При этом стандартную международную систему - когда при рождении записывают ноль лет, и прибавляют годы в каждый следующий день рождения - в Южной Корее с 1960 года используют для медицинских и юридических целей.

Таким образом, южнокорейцу, рожденному 31 декабря 2002 года, к 8 декабря 2022 будет 19 лет по международной системе и 20 или 21 год по двум системам, существующим в Южной Корее.

"Когда люди обнаружат, что они на год или два моложе, это окажет положительное влияние на общество", - считает глава министерства законодательства Южной Кореи Ли Ван Гю.

По его словам, правительство будет широко продвигать новую возрастную систему, чтобы помочь ей прижиться в повседневной жизни граждан.

"Для серьезных изменений нужны не только административные меры, но и общественные усилия по разрушению культуры, основанной на рангах", - отметил Ким Чон Квон, профессор права университете Чунганг в Сеуле.

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