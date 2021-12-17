Ни одна угроза не была признана достоверной, а откуда пошла информация - неизвестно.

Школьные округа по всей территории США отменили уроки в пятницу, 17 декабря, из-за сообщений о возможных терактах, якобы распространенных в TikTok.

Об этом сообщает издание The Verge.

Округа в Калифорнии, Техасе, Миннесоте и Миссури заявили, что планируют закрыть школы. В некоторых штатах проинформировали, что усилят присутствие полиции и оповестили родителей, что проводят расследование.

Читайте также"Санта, неси патроны": в США политик выложил семейное фото с оружием после стрельбы в школеПричиной тому стали видео в TikTok. Часть авторов предупреждали зрителей об опасности, ссылаясь на якобы увиденные ими заявления с угрозами стрельбы или взрывов в учебных заведениях.

Когда на эти ролики отреагировали местные власти и полиция, начали появляться новые видео - уже со ссылкой на заявления об отмене уроков.

Самих сообщений, в которых кто-либо угрожал бы одному или нескольким учебных заведений, пока не обнаружили.

В ряде округов местные власти и полиция заявили, что изучили ситуацию и не считают, что заявления о возможных терактах существовали или несли реальную угрозу.

В TikTok также заявили, что не нашли видео, которые бы содержали угрозы.

"Мы не нашли доказательств того, что такие угрозы исходят или распространяются через TikTok", - говорится в сообщении компании.

В Балтиморе (штат Мэриленд) источником фейковых сообщений назвали Аризону.

Полиция Гилроя (штат Калифорния) выявила один пост с угрозами, который касался средней школы в Лос-Анджелесе. Правдивость сообщения не была подтверждена.

В заявлениях других округов нет информации о том, что кто-либо видел посты с угрозами. А полиция Гилроя не сообщает, был ли исследованный ими пост опубликован в TikTok.

Местные власти в округах признаются - хотя постов с угрозами не видели и происхождение этой информации не было установлено, решили перестраховаться.

"Тот факт, что происхождение угрозы не установлено, побудил нас проявлять инициативу в нашем стремлении проявлять осторожность, чтобы обеспечить безопасность наших детей и семей", - говорит начальник полиции округа Литл-Фолс Стивен Джонс.

Напомним, американском штате Мичиган 30 ноября подросток устроил стрельбу в средней школе. Четыре человека погибли, семеро получили ранения.

Обвинения предъявили и родителям стрелка. Следствие считает, что мать и отец могли предотвратить нападение. В случае признания виновными супругам может грозить до 15 лет тюрьмы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Анастасия Печенюк