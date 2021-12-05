Им может грозить до 15 лет тюрьмы.

Родителям 15-летнего Итана Крамбли, устроившего стрельбу в школе американского штата Мичиган, предъявили обвинения.

Джеймс и Дженнифер Крамбли были арестованы и предстали перед судом в субботу, 4 декабря, по четырем пунктам обвинения в непредумышленном убийстве, пишет NBC News.

Судья назначил им залог по 500 тысяч долларов каждому, опасаясь, что пара может сбежать. Сейчас родители содержатся в той же тюрьме, что и их сын, но изолировано друг от друга.

В пятницу прокуратура огласила обвинения против матери и отца в связи с нападением их сына на школу в пригороде Детройта. В результате действий подростка погибли четыре ученика. После этого пара пыталась скрыться от следствия.

Читайте такжеВ США полиция поймала 11-летнего серийного угонщика автоПо данным следствия, стрельба предположительно была произведена из пистолета, который отец купил несколькими днями ранее специально для сына. Кроме того, перед нападением родителей просили забрать подростка со школы, предупреждали о найденных у него жестоких рисунках с пистолетом и кровью, однако пара не стала и не сообщила, что у парня теперь есть пистолет.

Накануне учительница также видела, как подозреваемый искал информацию о боеприпасах на своем мобильном телефоне. По словам прокурора, школа безуспешно пыталась связаться с Дженнифер Крамбли, а позже мать писала сыну: "Лол. Я не злюсь на тебя. Тебе нужно научиться не попадаться".

#BREAKING: Parents of Oxford High School shooter James and Jennifer Crumbley caught, arrested after vehicle is found in Detroit https://t.co/0ZGKZqGOI6 — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 4, 2021

Следствие считает, что мать и отец могли предотвратить нападение. Родители, как и сын, отрицают все обвинения.

В случае признания виновными супругам Крамбли может грозить до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Мичиган подросток устроил стрельбу в средней школе в пригороде Детройта. Четыре человека погибли, семеро получили ранения.

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Автор: Катерина Комолова