Мужчина обвиняет домовладельцев, что те не побеспокоились о безопасности мусорного контейнера.

Американец подал в суд на группу домовладельцев в Неваде после того, как травмировался в результате нападения медведя.

Об этом сообщает BBC.

В 2019 году мужчина снимал в одном из жилых кварталов помещение и пошел как-то утром выбрасывать собачье дерьмо. Однако, открыв мусорный бак, из контейнера на него бросился медведь.

В иске утверждается, что хищник попал внутрь помойки через поломанный замок. Медведей якобы часто можно встретить неподалеку от района, где произошло событие.

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Мужчина обвиняет компанию в том, что она не смогла обеспечить своих клиентов исправным резервуаром для отходов, который бы не допустил проникновения хищников внутрь.

Также менеджеров группы домовладельцев обвиняют в том, что они не проинформировали арендаторов о поломанном замке мусорного контейнера, хотя о соседстве медведей были осведомлены.

Мужчина требует 15 тысяч долларов компенсации.

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Автор: Иван Бойко