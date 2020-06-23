В Одесской области сделали остановки для великанов и лилипутов (фото)
Власти Черноморска и Великодолинского Одесской области оборудовали остановочные комплексы скамейками, которые непригодны для людей.
Об этом сообщил экс-руководитель Службы автодорог Одесской области Олег Варивода на своей странице в соцсети Facebook.
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На одной остановке скамейка едва ли превышает уровень щиколотки. На другой остановке наоборот – скамью установили на уровне плеч человека. В обоих случаях присесть на них в ожидании транспорта очень сложно.
«Одна остановка, как понимаю, для очень четких пассажиров, а другая - ... дайте свой вариант, у меня версии кончились (женщина там никакая не карлица, а обычной анатомии). Такое представление, что некоторые наши местные чиновники так засиделись в своих кабинетах и служебных автомобилях, что совершенно не понимают, как выглядят наши граждане», - прокомментировал Варивода.
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