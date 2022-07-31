Одну из женщин вывезли в неизвестном направлении, а перед этим похитили ее возлюбленного-оккупанта.

В захваченном Мелитополе сотрудники ФСБ начали вывозить в неизвестном направлении любовниц оккупантов. Одна из таких историй произошла с любовницей захватчика, поселившейся чужой квартире, расположенной в одной из новостроек города.

Об этом пишет местное издание "РИА Мелитополь".

В чужой дом женщину привел ее возлюбленный-ФСБшник. По показаниям соседей, женщина так вжилась в роль хозяйки, что даже кричала на детей, шумевших во дворе.

"Девушка радовалась жизни и даже селфилась на фоне чужих вещей, выкладывая фото в Инстаграм. А на днях местную "прости господи" увидели в слезах. В квартиру к ФСБшнику ворвались россияне с автоматами, скрутили его и вывезли в неизвестном направлении", - пишет издание.

На этом неприятности женщины не закончились. За несколько дней в квартиру вломились военные РФ и так же вывезли ее в неизвестном направлении. По версии издания, женщина могла слышать и видеть больше, чем ей положено.

Как сообщал УНИАН, ранее в парке оккупированного Мелитополя нашли тело 13-летней девочки, которая исчезла почти месяц назад. Родные девочки утверждают, что перед смертью ее изнасиловали и избили. Тело пролежало в земле столько времени, сохранились характерные телесные повреждения.

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