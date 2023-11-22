Всегда ли сахар полезен - ученые сделали интересный вывод об этой "белой смерти".

Ученые провели новое исследование о пользе сахара для нашего организма и обнаружили ряд неожиданных свойств от так называемого белого "порошка", который вместе с солью причисляют к "белой смерти".

Действительно ли полезно употреблять сахар, и если "да", сколько его можно есть, чтобы это умеренное количество сладкого принесло нам пользу? Об этом говорится в выводах американских диетологов, которые приводит USA Today Life.

От употребления какого сахара врачи предостерегают больше всего

В целом, сахар - это не только про добавление сахарозы в чай или употребление сладостей. Природный сахар можно найти даже во фруктах, но, когда ученые акцентируют на его "вредности", то, прежде всего, речь идет именно о рафинированном сахаре.

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Следует понимать, что наш организм нуждается в "сладком". Важно регулировать, каким именно путем мы даем его организму, объясняет директор департамента психиатрии питания и образа жизни Массачусетской больницы Ума Найду.

"Нашему телу и разуму нужен сахар в качестве основного питательного вещества, но ключевым моментом является тип сахара, который мы потребляем", - говорит она.

В то же время, если регулировать количество сахара, то человек без вреда для здоровья можно употреблять его даже в рафинированном виде. От него есть своя польза, утверждают врачи.

В чем заключается польза рафинированного сахара

1. Рафинированный сахар - это быстрое "топливо" для человека. По словам диетолога Jen Messer Nutrition Джен Мессер, рафинированный сахар быстро усваивается организмом. Это полезное свойство, если человеку важно быстро "оживить" свой организм после сильного физического истощения. Например, небольшое количество сахара в виде смеси углеводов, насыщенных белком, часто позволяют себе спортсмены после тяжелых нагрузок. Этим они дают организму возможность как следует пополнить собственные запасы гликогена, добавляет Мессер.

2. Сахар "полезен" при гликемии. В случаях гипогликемии или низкого уровня сахара в крови, его употребление может стремительно повысить уровень глюкозы в крови. Не редкость, когда первым, что предлагают человеку при ощущении головокружения или после потери сознания, является именно сахар. Такую практику применяют и в больницах, а после донорства крови все уже привыкли получать, как условную "благодарность", что-то сладенькое.

3. Сахар поможет съесть полезную, но "не вкусную" пищу. Такой пример относительно его "пользы" приводит диетолог из Вирджинии Джилл Вайзенбергерм.

"Я бы никогда не смогла воспользоваться полезными свойствами клюквы без добавления небольшого количества сахара, потому что сама по себе она слишком терпкая, чтобы ее есть", - говорит она.

Красные предостережения от употребления сахара

Как уже упоминалось, сахар в отдельных ситуациях и в минимальных количествах "полезен". Но его чрезмерное потребление, скорее всего, напомнит вам обо всех "самых страшных" предостережениях относительно его употребления. Это риск появления ожирения, диабета 2 типа, жировой дистрофии печени, "кариесной" улыбки и тому подобное.

"Диеты с высоким содержанием сахара также способствуют возникновению факторов риска сердечных заболеваний, таких как высокое кровяное давление, высокий уровень триглицеридов и воспаление", - добавляет Мессер.

Относительно последнего негативного воздействия на организм есть новое исследование ученых. В нем говорится о том, что вероятность появления "болезней сердца" повышается на 6% при увеличении количества потребляемого сахара на 5%. В то же время риск появления инсульта повышается на 10%.

Сколько граммов сахара в день безопасно употреблять?

Учитывая приведенные факты, важно соблюдать рекомендуемые нормы ежедневного потребления сахара. По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), суточная норма добавленного сахара для человека должна не превышать 50 граммов. Это примерно 12 чайных ложек в день, исходя из рациона на 2000 калорий. Специалисты советуют при употреблении продуктов обращать внимание на этикетки. Ведь не всегда очевидно, что в какой-то колбасе есть его немалый процент.

"Обычно, если в продукте содержится 5% или меньше сахара на порцию, он считается низкокалорийным", - говорят диетологи.

Для понимания, маленькая баночка напитка Coca-Cola содержит 39 граммов добавленного сахара. А это уже 78% от рекомендуемой суточной нормы, указывают врачи.

В то же время Американская кардиологическая ассоциация советует есть еще меньше сахара. По ее рекомендациям, мужчина должен в день потреблять не более 36 граммов добавленного чурка. Для женщины максимальная норма составляет 25 граммов (примерно 6 чайных ложек).

Есть 7 признаков того, что вы "переели" сахара

Как разобраться, страдает ли ваш организм от "передозировки" сахаром? Ученые заявляют, что есть соответствующих 7 признаков, о которых может просигнализировать ваше тело. Одним из них является постоянное влечение к сладкому. Также у людей, которые им "объедаются", может наблюдаться хроническая боль. Как оказалось, сахар является "соучастником воспаления", поэтому может провоцировать такие процессы. О других признаки в пользу того, что вы едите слишком много сахара, говорится в материале.

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