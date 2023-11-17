Сыр и крекеры - хороший вариант для ночного перекуса / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, wikipedia.org

Знакома ли вам ситуация, когда вы уже собираетесь лечь спать, но вдруг понимаете, что вам хочется есть несмотря на позднее время? Или, может, вы просыпаетесь где-то посреди ночи и не можете заснуть из-за пустого желудка?

Какой бы ни была причина, считается, что ночные перекусы – плохая идея. Но кто же прислушивается к таким предостережениям? Если вы уже решили что-то перехватить посреди ночи, стоит делать это с минимальным вредом для организма.

Как пишет New York Post, есть несколько рекомендаций для ночных походов к холодильнику. Во-первых, следует избегать так называемых "стимуляторов" - сахара, кофеина и всего, что содержит много углеводов, поскольку их еще предстоит долго переваривать.

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Во-вторых, следует знать, что закуски на основе белка предлагают ряд аминокислот, связанных с отдыхом, расслаблением и сном, и утолят голод, а не вызовут желание съесть побольше. 

Итак, вот несколько оптимальных вариантов для ночного перекуса:

  • Сыр и цельнозерновые крекеры. Насыщенный питательными веществами, особенно кальцием, магнием и белком, легкий сыр удовлетворит желание есть, не сохраняя при этом желания продолжать есть, как это делают сладкие продукты на основе углеводов. Вам хватит буквально одного-двух кусочков сыра на цельнозерновом крекере.
  • Цельнозерновые тосты с ореховой пастой. Если вы по-настоящему голодны, а не просто хотите чего-то перехватить, то стоит выбрать сытную и питательную закуску, которая однако не будет долго перевариваться. Один или два ломтика цельнозернового хлеба или тостов в сочетании со 100-процентной ореховой пастой объединят качественные углеводы с небольшим количеством белка для баланса питательных веществ. Также орехи - это источник аминокислоты триптофана, которая связана с отдыхом и сном в мозге. 
  • Фрукты с низким содержанием сахара. Несмотря на то, что фрукты содержат натуральный сахар, они могут быть богатым источником углеводов и не идеальны для употребления поздно вечером. Поэтому выбирать стоит именно те, в которых сахара меньше всего, или ягоды.
  • Орехи и семена - это особенно полезный перекус, поскольку они содержат как хорошие жиры, так и белок, а также ряд ключевых микроэлементов, включая цинк. Горсть орехов или семян за 20-30 минут до отбоя утолит ваш легкий голод.
  • Попкорн. Пожалуй, наименее ожидаемый вариант. Он содержит менее 100 калорий на миску, поэтому является идеальным вариантом для перекуса, когда вы хотите что-то пожевать, но не хотите слишком наедаться.

Другие советы по питанию

Как писал УНИАН, брокколи является одним из лучших овощей для тех, кто стремится снизить уровень сахара в крови. Кроме того, он богат питательными веществами, такими как витамины A, C, K, фолиевая кислота, клетчатка и калий, которые необходимы организму для хорошего функционирования..

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