Ночью нужно спать, а не наедаться. Но раз ощущение голода уже привело вас к холодильнику, знайте, что следует выбрать.

Знакома ли вам ситуация, когда вы уже собираетесь лечь спать, но вдруг понимаете, что вам хочется есть несмотря на позднее время? Или, может, вы просыпаетесь где-то посреди ночи и не можете заснуть из-за пустого желудка?

Какой бы ни была причина, считается, что ночные перекусы – плохая идея. Но кто же прислушивается к таким предостережениям? Если вы уже решили что-то перехватить посреди ночи, стоит делать это с минимальным вредом для организма.

Как пишет New York Post, есть несколько рекомендаций для ночных походов к холодильнику. Во-первых, следует избегать так называемых "стимуляторов" - сахара, кофеина и всего, что содержит много углеводов, поскольку их еще предстоит долго переваривать.

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Во-вторых, следует знать, что закуски на основе белка предлагают ряд аминокислот, связанных с отдыхом, расслаблением и сном, и утолят голод, а не вызовут желание съесть побольше.

Итак, вот несколько оптимальных вариантов для ночного перекуса:

Сыр и цельнозерновые крекеры . Насыщенный питательными веществами, особенно кальцием, магнием и белком, легкий сыр удовлетворит желание есть, не сохраняя при этом желания продолжать есть, как это делают сладкие продукты на основе углеводов. Вам хватит буквально одного-двух кусочков сыра на цельнозерновом крекере.

. Насыщенный питательными веществами, особенно кальцием, магнием и белком, легкий сыр удовлетворит желание есть, не сохраняя при этом желания продолжать есть, как это делают сладкие продукты на основе углеводов. Вам хватит буквально одного-двух кусочков сыра на цельнозерновом крекере. Цельнозерновые тосты с ореховой пастой . Если вы по-настоящему голодны, а не просто хотите чего-то перехватить, то стоит выбрать сытную и питательную закуску, которая однако не будет долго перевариваться. Один или два ломтика цельнозернового хлеба или тостов в сочетании со 100-процентной ореховой пастой объединят качественные углеводы с небольшим количеством белка для баланса питательных веществ. Также орехи - это источник аминокислоты триптофана, которая связана с отдыхом и сном в мозге.

. Если вы по-настоящему голодны, а не просто хотите чего-то перехватить, то стоит выбрать сытную и питательную закуску, которая однако не будет долго перевариваться. Один или два ломтика цельнозернового хлеба или тостов в сочетании со 100-процентной ореховой пастой объединят качественные углеводы с небольшим количеством белка для баланса питательных веществ. Также орехи - это источник аминокислоты триптофана, которая связана с отдыхом и сном в мозге. Фрукты с низким содержанием сахара . Несмотря на то, что фрукты содержат натуральный сахар, они могут быть богатым источником углеводов и не идеальны для употребления поздно вечером. Поэтому выбирать стоит именно те, в которых сахара меньше всего, или ягоды.

. Несмотря на то, что фрукты содержат натуральный сахар, они могут быть богатым источником углеводов и не идеальны для употребления поздно вечером. Поэтому выбирать стоит именно те, в которых сахара меньше всего, или ягоды. Орехи и семена - это особенно полезный перекус, поскольку они содержат как хорошие жиры, так и белок, а также ряд ключевых микроэлементов, включая цинк. Горсть орехов или семян за 20-30 минут до отбоя утолит ваш легкий голод.

- это особенно полезный перекус, поскольку они содержат как хорошие жиры, так и белок, а также ряд ключевых микроэлементов, включая цинк. Горсть орехов или семян за 20-30 минут до отбоя утолит ваш легкий голод. Попкорн . Пожалуй, наименее ожидаемый вариант. Он содержит менее 100 калорий на миску, поэтому является идеальным вариантом для перекуса, когда вы хотите что-то пожевать, но не хотите слишком наедаться.

Другие советы по питанию

Как писал УНИАН, брокколи является одним из лучших овощей для тех, кто стремится снизить уровень сахара в крови. Кроме того, он богат питательными веществами, такими как витамины A, C, K, фолиевая кислота, клетчатка и калий, которые необходимы организму для хорошего функционирования..

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