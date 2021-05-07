Мужчина собирал летательный аппарат, но из-за сильного ветра не смог его удержать.

В Казахстане мужчина не удержал воздушный шар и обесточил четыре тысячи домов.

Об этом сообщили в городском управлении энергетики и коммунального хозяйства, передаёт TengriNews.

Инцидент произошел в четверг, 6 мая, в 20:24 в городе Шымкент. Мужчина собирал летательный аппарат, но из-за сильного ветра не смог его удержать. Шар отнесло к жилым домам, и он врезался в линию электропередачи. Коммунальщикам понадобилось несколько часов для устранения последствий аварии.

В отношении индивидуального предпринимателя, который запускал шар, возбудили уголовное дело по статье "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества".

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Автор: Денис Прядко