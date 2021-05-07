В Казахстане мужчина не удержал воздушный шар и обесточил четыре тысячи домов.
Об этом сообщили в городском управлении энергетики и коммунального хозяйства, передаёт TengriNews.
Инцидент произошел в четверг, 6 мая, в 20:24 в городе Шымкент. Мужчина собирал летательный аппарат, но из-за сильного ветра не смог его удержать. Шар отнесло к жилым домам, и он врезался в линию электропередачи. Коммунальщикам понадобилось несколько часов для устранения последствий аварии.
В отношении индивидуального предпринимателя, который запускал шар, возбудили уголовное дело по статье "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества".
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