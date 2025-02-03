Узнав мнение других людей, можно понять, стоит ли своей половинке дарить ту или иную вещь.

Подарок парню на 14 февраля или презент для своей девушки выбирают каждый год сотни влюбленных половинок. Мало кто заказывает то, что хочет, прямо - обычно партнеры вынуждены гадать и часами выбирать удачный подарок. И далеко не всегда им удается добиться положительной реакции на День Святого Валентина.

Худший подарок на День влюбленных - мнение из сети

Пользователи ресурса Quora поделились своими рассказами о том, какие презенты они получали на День Святого Валентина от своих любимых, но были не очень довольны. Если вы относитесь к числу тех, кто уже начал выбирать подарок на 14 февраля девушке или парню, почитайте истории - возможно, чужой опыт убережет ваши нервы, время и деньги.

Пользователь под ником Ирина Иванович рассказала длинную историю о своем подарке. Девушка пишет, что она убежденный романтик, а ее новый парень знал, как сильно она любит розы, и надеялась, что получит букет на 14 февраля. Дополнительно Ирина рассчитывала на праздничный ужин, но не особо ждала этого.

Видео дня

За несколько дней до 14 февраля ее парень сказал, что подарит 3 разных подарка в разные дни, предшествующие празднику. Первое, что он подарил - высокотехнологичный набор для выживания в машину:

Да, это разумно - иметь набор для выживания, если я когда-нибудь окажусь в беде, но он также предупредил меня, что это не "романтический" подарок, поэтому он не стал дарить мне его на День святого Валентина.

Также ее парень упомянул, что у него тоже есть такой набор. Вторым подарком стала ее старая фотография, напечатанная на большом холсте, из старой фотосессии, которую девушка сделала после того, как ее предыдущий парень бросил ее. Она пишет, что ненавидит вспоминать тот период, а нынешний молодой человек превратил это в подарок. Она пыталась притвориться, что довольна, но не вышло.

Третий подарок, врученный уже в День Святого Валентина - это открытка с пожеланием внутри и подарочной картой Hollister. По словам Ирины, такой презент она оценила, хотя и не сочла это романтичным. Тем не менее, роз девушка все-таки не получила, как и любого другого подарка, соответствующего атмосфере праздника.

Девушка, которая назвала себя Tiffany Pena, пишет, что она на праздник получила пачку драже M&Ms и пустую шкатулку зеленого цвета с ее инициалами. Tiffany Pena была возмущена тем, что внутри емкости не оказалось ни записки, ни какой-либо другой приятной мелочи, также она не получила даже цветов, не говоря уже об открытке или праздничном ужине.

Об еще одном подарке рассказала девушка с ним Pamela Muir. Она говорит, что однажды на День влюбленных ей подарили подержанный автомобиль Shelby Cobra, но в тот период у девушки была сломана нога, так что, она смогла только посидеть в нем. Теперь машину водит тот, кто преподнес подарок, но как таковой радости в день праздника она испытать не смогла.

Пользователи Reddit также рассказали, какой по их мнению презент к празднику оказался худшим. Вероятно, их половинки думали, что это очень креативный подарок на День влюбленных, но получатель посчитал иначе.

Юзер под ником tomorrowme рассказал, что однажды он получил на 14 февраля коробку клубники в шоколаде, в которой не было записки. На тот момент tomorrowme ни с кем не встречался, поэтому весь день пытался отгадать, кто же таинственный поклонник. Оказалось, что это родная тетя отправила такие коробки всем своим племянникам, и это был худший подарок на День Святого Валентина.

Парень, который в сети назвал себя bowyer-betty поделился историей своего ужасного праздника. По его словам, однажды он получил в подарок плюшевую собаку и письмо с признанием в нерушимой любви. Оказалось, что девушка писала это письмо для бывшего парня, с которым рассталась незадолго до праздника, но решила, что раз уже написано - надо дарить. Более того - она зачеркнула имя бывшего и просто вписала bowyer-betty, как получателя.

Девушка под ником Swarleymon рассказала, что ей молодой человек на 14 февраля преподнес декоративную хрустальную карету. Это было бы очень мило, если бы не одно "но" - она была разбита. Девушка попыталась найти такую же в интернете - оказалось, что такая вещь продается по большой скидке на распродаже, ее цена не больше двух долларов. Больше всего Swarleymon возмущает, что она подарила модель автомобиля, так как парень их собирает, заплатив довольно много за нее, а он даже не удосужился поменять или вернуть разбитый подарок.

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